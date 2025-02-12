روسيا وإسرائيل تبحثان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أ ش أ

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، والسفيرة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة ميراف إيلون شاهار، الثلاثاء، الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية ، أن الطرفين تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع في الشرق الأوسط لا سيما تطور الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، كما ركزا بشكل أساسي على التقدم المحرز خلال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة وتبادل الرهائن.

وأكد الجانب الروسي تركيزه على الجهود الرامية إلى الإفراج السريع عن الأشخاص المتبقين في قطاع غزة، ومن بينهم المواطن الروسي ألكساندر تروفانوف.