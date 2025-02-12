رئيس مياه القناة: الانتهاء من إصلاح كسر المنطقة الصناعية وصيانة محطة عين غصين

الإسماعيلية - صبرى غانم

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، الانتهاء من أعمال أصلاح الكسر المفاجئ في خط الميا الرئيسي المغذي للمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، وذلك فور تلقي البلاغ لغرفة العمليات، للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين، وتوفير سيارات مياه نقيه لجميع مناطق عين غصين، نظرا لاعمال الاحلال والتجديد التي تتم بالمحطة خلال 24ساعة مع اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل أثناء أعمال الصيانة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه فور تلقي البلاغ لغرفة العمليات انتقل مهندسين وفنيين وعمال الشركة برئاسة المهندس محمد عبد السلام، رئيس قطاع مياه وصرف صحي الإسماعيلية، ومحمد ممدوح رئيس شبكات القنطرة شرق، وتبين وجود كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي قطر 10 بوصة PVC المغذي للمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، وعلى الفور تمت عملية الإصلاح في وقت قياسي ومدة زمنية وجيزة، وعادة ضخ وتشغيل المياه.

وأكد رئيس شركة المياه والصرف الصحي القناة، علي التجاوب الفورى والسريع، وتوفير جميع المعدات للانتهاء من أي أعطال أو كسور مفاجئة في الخطوط والشبكات، وإصلاحها فى فتره زمنية وجيزة، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاثة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم توفير سيارات مياه شرب نقية لجميع المناطق المتأثرة بضعف وانقطاع المياه فى قرية عين غصين، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بمياه الشرب، واستمرار سيارات نقل المياه لحين الانتهاء من أعمال الاحلال والتجديد التي تستمر في المحطة خلال24 ساعة، مع اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل أثناء أعمال الصيانة، مضيفا أنه محطات مياه الشرب تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية فى منطقة الضبعية وقرية سرابيوم والحمادات والقرى المجاورة لقرية عين غصين دون توقف.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أننا مستمرون فى أعمال الإحلال والتجديد وتغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة، من الإسبستوس إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة، فى عدد من القرى والمناطق بمحافظات إقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لجميع شبكات مياه الشرب القديمة المتهالكة، وذلك لتقليل فاقد المياه، والاستمرار فى تقديم خدمات متميزة مقدمة للمواطنين.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن فرق الطوارئ الفنية التي تم تشكيلها من المهندسين والفنيين والعمال في محافظات " السويس، والإسماعيلية، بورسعيد"، على أتم استعداد للتعامل مع الموقف الطارئة والأعطال المفاجئة بكل دقة وسرعة ومدة زمنية وجيزة، حتي يتم الانتهاء منها مع عدم تأثر المواطنين بانقطاع الخدمة، سواء مياه الشرب أو الصرف الصحي خلال فترة الإصلاح، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة، بالتنسيق مع رؤساء المناطق والقطاعات.

