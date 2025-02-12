رئيس منطقة الإسكندرية يتفقد تدريبات الذكاء الاصطناعى للمعلمين

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية البرنامج التدريبي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منه في حضور عادل قطب مدير عام التدريب وتنمية المهارات.

وأشاد بهذه النوعية من البرامج التي تواكب مستحدثات العصر وتنقل الكوادر البشرية في الأزهر الشريف نقلة نوعية، ورحب بجميع المتدربين، وكلف القائمين على مركز الخدمة والنشاط بميامي بتوفير سبل المعيشة الجيدة والعمل على راحتهم جميعا.

ويذكر أن يتم تنفيذ البرنامج في الفترة من 7 إلى 13 فبراير 2025 وبحضور 37 متدربا قسموا على مجموعتين، ويحاضر في هذا البرنامج مجموعة من خبراء التكنوجيا والمعلومات من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية.