رئيس جامعة دمنهور يستقبل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار والوفد المرافق له

رئيس جامعة دمنهور يستقبل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار ويؤكد الجامعة تضع محور القضاء على الأمية في مقدمة أولوياتها الخدمية المجتمعية

استقبل الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور، منذ قليل، الأستاذ الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والوفد المرافق له، لتقديم التهنئة للجامعة لحصولها على المركز الخامس على مستوى الجامعات المصرية في محو الأمية، و تعزيز سبل التعاون بين الطرفين، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة.

رئيس جامعة دمنهور : محو الأمية واجب وطني وأساس للنهوض والتنمية



استهل ترابيس اللقاء بالترحيب بالدكتور عيد عبدالواحد، والوفد المرافق له، معربا عن بالغ سعادته باستضافتهم في رحاب جامعة دمنهور، مؤكدا حرص الجامعة على دعم رؤية مصر 2030 والمساهمة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار؛ وذلك في إطار إستراتيجية الجامعة في نشر العلم والمعرفة ومحاربة الجهل، و تفعيلا لدورها الرائد في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن محو الأمية واجب وطني وأساس للنهوض والتنمية.





ترابيس : علينا جميعا أن نتكاتف و نكثف الجهود حتى نصل إلى الصفر الافتراضي وتكون البحيرة خالية من الأمية



وخلال اللقاء أكد "ترابيس" على أهمية محو الأمية وتعليم الكبار، كأحد الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتنمية التي تقوم بها الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة، مثمنا جهود القيادة السياسية للقضاء على هذه المشكلة وتقديم كافة سبل الدعم للقضاء على الأمية بكافة أشكالها لتحقيق التنمية المستدامة بالدولة المصرية، لافتا إلى أن هذا الإنجاز لن يحدث لولا تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مقدما جزيل الشكر للهيئة العامة لتعليم الكبار بالبحيرة على تعاونها المثمر البناء مع جامعة دمنهور، مشيدا بجهود طلاب الجامعة الذين يشاركون في مشروع الجامعة بكل حب و انتماء لوطنهم، مؤكدا أنه علينا جميعا أن نتكاتف ونكثف الجهود حتى نصل إلى الصفر الافتراضي، وتكون البحيرة خالية من الأمية.

نائب رئيس الجامعة : مساهمة الجامعة في نشر العلم والمعرفة وتحقيق التنوير تمثل دورًا أساسيًا في خدمة المجتمع المصري

من جانبها، أشارت الأستاذ الدكتورة منى مبروك ـ قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الدور الحيوي الذي تلعبه الجامعة في مجال محو الأمية يظهر بوضوح من خلال جهودها في الالتزام بدعم رؤية مصر 2030 ومساهمتها في تنفيذ إستراتيجية بناء الإنسان، موضحة أن مساهمة الجامعة في نشر العلم والمعرفة وتحقيق التنوير تمثل أيضًا دورًا أساسيًا في خدمة المجتمع المصري.

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار يشيد بدور جامعة دمنهور لتنمية المواطن و تحريره من قيود الأمية

وخلال اللقاء أعرب الدكتور عيد عبدالواحد ـ رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، عن بالغ سعادته بزيارة جامعة دمنهور، مشيدا بحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مقدما الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس، على جهوده المبذولة والمشاركة الايجابية للجامعة لتنمية المواطن المصري و تحريره من قيود الأمية، مؤكدا أن جامعة دمنهور شريك أساسي للهيئة في المشروع القومي لمحو الأمية، وأن الهيئة تقدم الدعم الكامل لجامعة دمنهور للقيام بدورها في المشروع القومي بمشاركة طلاب الجامعة.



كما وجه "عبد الواحد" الشكر لنائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و عمداء الكليات النظرية المشاركين في هذا المشروع القومي، على جهودهم الملموسة في حث الطلاب على إنجاز هذا الواجب الوطني، حيث كان لتلك الجهود بالغ الأثر مما انعكس على النتائج المحققة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، مما ساهم في تقدم الجامعة من المركز السابع للمركز الخامس على مستوى الجامعات المصرية خلال دورة أكتوبر 2024، وتمكنها من محو أمية 6633 مواطن.

عبد الواحد : دور الهيئة لم يعد يقتصر على الاكتفاء بالقراءة والكتابة فقط بل أصبح المستقبل هو التعليم المستمر

هذا وقد أكد "عبد الواحد" أن رؤية الهيئة تتماشى مع رؤية الدولة المصرية، وهي التحول من الأمية الأبجدية إلى التمكين من المهارات الوظيفية، و ريادة الأعمال و التعايش الرقمي وجودة الحياة، و الابتكار، بالاضافة إلى عقد ندوات تثقيفية و توعوية عن (خطورة الزيادة السكانية - الانتماء والمواطنة - الحفاظ على البيئة- تعديل السلوك)، لافتا إلى أن دور الهيئة لم يعد يقتصر على الاكتفاء بالقراءة والكتابة فقط بل أصبح المستقبل هو التعليم المستمر؛ لذا يجب علينا عقد ندوات توعوية وتثقيفية؛ لتغيير الفكر وتغيير السلوك.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية الرشيدة بمشاركة شباب الجامعات في القضايا القومية، والتنموية لمصرنا الغالية، واستثمار طاقاتهم، باعتبارهم أمل الأمة، و صانعو مستقبلها، وتأتي على رأس أولويات تلك المشاركة مواجهة الأمية؛ لما لها من آثار سلبية على التنمية واستدامتها.



جانب من اللقاء