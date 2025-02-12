رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني بكلية العلوم

المنوفية - محمد فتحى

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية كلية العلوم فى إطار جولاته الدورية لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى الحالى، وكان فى استقباله الدكتور حسن عليوة عميد الكلية والدكتور ياسر كمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ،والدكتور هاني عبد الحميد وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وتفقد القاصد المدرجات وقاعات التدريس، واطمأن على تواجد أعضاء هيئة التدريس والطلاب وانتظام المحاضرات

كما تابع رئيس الجامعة استعداد الكلية لزيارة وحدة ضمان الجودة والإعتماد للاقسام العلمية بالكلية.

حيث تفقد أعمال تحديث المعمل المركزي ومعامل الحاسب الآلي بالكلية بما يتوافق مع اشتراطات الجودة والأمن والسلامة، وتفقد رئيس الجامعة متحف قسم علم الحيوان إلي جانب تفقد المكتبة ومركز القياس والتقويم.

جدير بالذكر أن الكلية تضم جهاز LC/MC وهو أحد تقنيات الكيمياء التحليلية التى تجمع بين قدرات الفصل الفيزيائى مع قدرات مطيافية الكتلة، وتستغل مميزات هذا الدمج بين التقنيات فى تحليل المركبات الكيميائية الحيوية والعضوية الموجودة عادة فى العينات المعقدة، حيث يستخدم جهاز LC/MS فى مجموعة واسعة من القطاعات بما فى ذلك التكنولوجيا الحيوية وصناعة الدواء.



