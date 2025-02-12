اليوم السابع
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رئيس الوزراء الأردنى: لا توطين للفلسطينيين على حساب الأردن.. انفوجراف

الأربعاء، 12 فبراير 2025 01:30 م
رئيس الوزراء الأردنى: لا توطين للفلسطينيين على حساب الأردن.. انفوجراف رئيس الوزراء الأردنى جعفر حسان
وكالات

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أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، على العمل مع الأشقاء العرب لصياغة موقف عربي موحد لإعادة إعمار غزة.

وقال إن موقف الأردن واضح وثابت بشأن تهجير الفلسطينيين فلا توطين ولا تهجير ولا حلول على حسابه.
 
 
لا تهجير
 

وكان قد قال ملك الأردن عبد الله الثانى فى كلمه له عقب لقاؤه بترامب، "أنهيت للتو مباحثات بناءة مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض وبحثنا الشراكة الراسخة بين البلدين".

وأضاف الملك عبد الله بحثنا الشراكة بين البلدين وأهميتها في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن المشترك، وأكدت أن مصلحة الأردن واستقراره وحماية الأردن والأردنيين بالنسبة لي فوق كل اعتبار.

وتابع " أعدت التأكيد على موقف الأردن الثابت ضد تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وأن هذا هو الموقف العربي الموحد ويجب أن تكون أولوية الجميع إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها.

وقال ملك الأردن، يجب التعامل مع الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة، والسلام العادل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

والسلام العادل يتطلب الدور القيادي للولايات المتحدة والرئيس ترامب رجل سلام.الرئيس ترامب كان له دور محوري في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.







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