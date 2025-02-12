رئيسا تركيا وإندونيسيا يؤكدان استمرار دعمهما للقضية الفلسطينية

أ ش أ

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الحاجة الملحة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكد مجددا أن السلام في غزة وفلسطين هو شرط أساسي لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأشاد أردوغان - في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو - بدعم جاكرتا المستمر للقضية الفلسطينية، كما أكد مجددا أن أنقرة ستواصل العمل جنبا إلى جنب مع إندونيسيا في جهود إعادة إعمار قطاع غزة.

وذكرت قناة (إيه نيوز) التركية، في نسختها الإنجليزية، اليوم /الأربعاء/ أن الجانبين أكدا - في المؤتمر الذي عقد بجاكرتا - التزامهما بتعزيز الشراكة بين البلدين، كما أعلن أردوغان عزم تركيا توسيع حجم التجارة الثنائية مع إندونيسيا لتصل إلى 10 مليارات دولار، مؤكدا أهمية التعاون الاقتصادي المستقبلي بين البلدين.

من جانبه، شدد سوبيانتو على أهمية مواصلة دعم التعاون في مجال صناعة الدفاع بين البلدين، كما أشار إلى أن عام 2050 سيكون نقطة تحول حاسمة بالتزامن مع استعداد جاكرتا وأنقرة للاحتفال بالذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين إندونيسيا وتركيا.

يشار إلى أن الرئيس التركي يقوم بجولة خارجية في الوقت الحالي شملت ماليزيا وإندونيسيا ومن المقرر أن يتوجه بعد ذلك إلى باكستان.