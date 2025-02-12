خطف الأضواء.. إيلون ماسك يحمل ابنه على كتفه بمؤتمر صحفى لترامب "صور"

كتبت : شيماء عبد المنعم

تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، مع ظهور ابن إيلون ماسك بجوار والده والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، حيث عقد ماسك وترامب مؤتمرًا صحفيًا في المكتب البيضاوي، للحديث عن الأمر التنفيذي الذى وقعه ترامب لإلزم الوكالات الفيدرالية بالتعاون مع جهود وزارة كفاءة الحكومة لخفض التكاليف بعد مواجهة مقاومة الأسبوع الماضي.



ابن ايلون ماسك يلفت نظر ترامب

يظهر الطفل "X Æ A-Xii" ابن إيلون ماسك، وهو جالس أعلى كتف والده خلال فترة وجيزة من بداية المؤتمر الصحفي، وبينما بدأ "ماسك" في الحديث للصحفيين وقف الطفل بجانبه، وسرق الأضواء وانتباه المصورين من ترامب وإيلون ماسك، بعدما ظهر وهو يقلد حركات والده أحيانًا، ويلهو بجوار المكتب ويداعب ترامب أحيان أخري.



ابن ايلون ماسك في البيت الابيض

ونشر"ماسك" صورا عدة من المؤتمر مع ابنه الذي دأب على الحركة خلال حديث والده للصحفيين، ورصد البعض رد فعل ترامب أثناء تحدث ماسك بينما كان ابنه يتحرك بحرية في المكتب البيضاوي إلى جانب والده، دون الشعور بأي تقيد، وفي إحدي اللحظات، بدأ الطفل "إكس" بتقليد والده أثناء حديثه عن الديمقراطية، مما دفع الملياردير إلى التوقف للحظة.



ايلون ماسك يدلي بتصريحات امام الصحفيين وترامب وهو يحمل ابنه

وخلال المؤتمر الصحفي كان يقف إيلون ماسك بجانب الرئيس ترامب، ويتحدث عن خفض العجز إلى النصف، بينما يقف ابنه البالغ من العمر 4 سنوات، إكس، على كتفي والده، ويهمس لترامب، ويعبث بأنفه.

وقالت التقارير الإعلامية عن هذه المشاهد، إن "إيلون ماسك فقط يمكنه جعل مؤتمرًا صحفيًا في المكتب البيضاوي يبدو وكأنه لقاء عائلي عادي"، وذلك نقلًا عن ما كتبه أحد مؤيدي ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".



ايلون ماسك يحمل ابنه علي كتفه في البيت الابيض



ايلون ماسك بجانب ابنه في البيت ابيض امام ترامب

ويأتي الظهور الملفت وخطف الأنظار خلف المكتب البيضاوي من الطفل "X Æ A-Xii"، بعد أيام قليلة من سيطرة والده إيلون ماسك على المكتب البيضاوي في غلاف مجلة "تايم"، حيث نشرت مجلة تايم الأمريكية ، أحدث غلاف لها صباح الجمعة الماضي، والذي تضمن صورة مذهلة لزعيم حكومي يجلس خلف مكتب ريزولوت في المكتب البيضاوي، لكن بطل الغلاف لم يكن الرئيس دونالد ترامب ، بل إيلون ماسك ، الذراع اليمنى لترامب والمسؤول عن وزارة كفاءة الحكومة الجديدة.

ظهر إيلون ماسك، غلاف مجلة التايم، مبتسمًا ويحمل كوبًا من القهوة خلف المكتب البيضاوي الضخم، محاطًا بالعلم الأمريكي والعلم الرئاسي، وعندما سُأل دونالد ترامب عن غلاف مجلة تايم الأخير، رد ساخرا في محاولة لتجاهل الأمر: "هل مجلة تايم لا تزال تعمل؟.. لم أكن أعرف ذلك حتى".



ابن إيلون ماسك يختبئ أسفل المكتب البيضاوي

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه يتوقع أن يجد إيلون ماسك مئات المليارات من الدولارات المهدرة فى عمليات احتيال وإساءة استخدام فى البنتاجون خلال المراجعة التي سيقودها الملياردير الأمريكي. وفى مقابلة مع فوكس نيوز، تم تسجيلها على هامش بطولة سوبر بول لكرة القدم الأمريكية، إنه سيخبر ترامب قريبا جدا، ربما فى غضون 24 ساعة، بمراجعة وزارة التعليم، ثم سأقول له أن يذهب إلى الجيش، دعونا نفحص الجيش، وتابع ترامب: "سنحدد المليارات، مئات المليارات من الدولارات المهدرة فى احتيال وإساءة استخدام، وذلك فى أكبر وكالة فيدرالية أمريكية".



حضور ملفت لابن إيلون ماسك فى البيت الأبيض

وبحسب وكالة رويترز، فإن ميزانية البنتاجون تقترب من التريليون دولار سنويا. وفى ديسمبر الماضى، وقع الرئيس جو بايدن مشروع قانون يسمح بـ 895 مليار دولار من الإنفاق الدفاع للعام المالى المنتهى فى 30 سبتمبر.

وأوكل ترامب إلى إيلون ماسك، الذى يقول البيت الأبيض إنه موظف حكومي خاص، مهمة قيادة جهود الحد من حد قوة العمل الفيدرالية الأمريكية. وكجزء من هذه المبادرة، فإن مساعدى ماسك سعى إلى الوصول إلى معلومات سرية على أنظمة الحاسب فى العديد من الوكالات الحكومية.



ابن إيلون ماسك يخطف الأضواء في المكتب البيضاوي

ويقول المنتقدون، إن الجهود غير قانونية على الأرجح، وتخاطر بكشف معلومات سرية، وربما تدمر وكالات بالكامل دون الحصول على موافقة الكونجرس.

وكان مستشار الأمن القومى الأمريكى مايك والتز قد أشار فى مقابلة أخرى يوم الأحد إن عملية بناء السفن فى البنتاجون يمكن أن تكون مجال اهتمام خاص لوكالة الكفاءة الحكومية، ووصف البنتاجون بشكل عام بأنه ملىء بالانتفاخ غير القانوني.