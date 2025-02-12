حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة وإعلان الجوائز.. فيديو

الإسماعيلية-صبرى غانم

شهد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، مساء امس الثلاثاء، حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الـ 26، والذي أقيم بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة نائبًا عن الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، المخرجة هالة جلال رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني لمحافظة الإسماعيلية، ولفيف من الفنانين وصناع السينما والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الإسماعيلية.

واستهل الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم عرض فيلم قصير عن أهم فعاليات المهرجان على مدار 6 أيام.

وفي كلمتها، وجهت المخرجة هالة جلال رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ 26، الشكر لكافة القائمين على تنظيم المهرجان، موجهة الشكر للواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية على دعم المهرجان وتقديم كافة التسهيلات من كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

بينما تحدث الدكتور خالد جلال نائبًا عن وزير الثقافة قائلًا: "اسمحوا لي في البداية أن أنقل إلى حضراتكم تحيات وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو الذي حالت ظروف سفره في مهمة رسمية خارج البلاد دون مشاركتكم هذا الحدث الفني الهام، وإننا اليوم نلتقي على أرض بقعة عزيزة على قلب كل مصري، احتضنت ولا تزال العديد من الأحداث الثقافية والفنية الهامة، ويأتي على رأسها مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، هذا الحدث الفني العريق الذي أصبحت له مكانته الدولية، وصار نافذة سينمائية هامة تطل منها أحدث التجارب العالمية".

وأضاف، ومن مميزات هذا المهرجان أنه لا يتوقف عند حد المنافسات بين الأفلام فقط، بل إن الندوات والملتقيات وورش العمل المصاحبة له تشكل إضافة لجميع المشاركين، وتفعيلًا للاحتكاك بين المدارس والرؤى السينمائية المتنوعة.

وأوضح، أود في هذا الإطار أن أذكر أن المركز القومي للسينما بوزارة الثقافة، يبذل كل الجهد من أجل تذليل كافة العقبات من أجل إنجاح المهرجان، كما أود أن أتقدم بخالص الشكر للمخرجة هالة جلال رئيس الدورة الحالية من المهرجان والعاملين معها لما بذلوه من جهد من أجل إنجاح الفعاليات، وأما التحية والتقدير لمحافظة الإسماعيلية قيادة وشعبًا لاحتفائها الدائم والفاعل من أجل إنجاح المهرجان، وهو أمر ليس بالمستغرب على هذا الشعب المضياف، ومرة أخرى أكرر تهنئة معالي وزير الثقافة لحضراتكم بنجاح هذه الدورة من المهرجان.

وأكد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الاسماعيلية، أن مصر دائمًا ستظل يدًا مفتوحة بالفن والثقافة والحضارة لكل فناني ومثقفي العالم، لأن الوطن الذي تكون الثقافة أحد أهم مكوناته، هو الذي يسعى دائما بخطى ثابتة نحو التقدم والرقي، وأخيرًا تحيا مصر..

وخلال حفل الختام تم تكريم المخرج فاروق عبد الخالق الذى أعرب عن سعادته بهذا التكريم، ويمنحه طاقة إيجابية لكل مبدع وموهوب حيث يؤكد على أن المكان هو الذاكرة المرئية لأحداث هذا الوطن.

كما كرم المهرجان المخرج روس كوفمان وتكريم أستاذة الإخراج السينمائي وعميدة المعهد العالي للسينما الدكتورة نجوى محروس.

وأما عن جوائز المهرجان أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتحريك والتسجيلى، والتى ترأسها المبرمجة سولونج بوليه، وعضوية كل من محمد حاتم وماريون شميدت، وحاز على جائزة أفضل فيلم روائى قصير "بالاشتراك مع شبح" إخراج محمد صلاح، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "عيد استقلالي" إخراج كوستانزا ماجلوف، وإشادة خاصة لفيلم "الطفل الثاني" إخراج لوو رنشيواو.

بينما جوائز أفلام التحريك حصل على أفضل فيلم "حيث يزهر الياسمين دائما" إخراج حسين بستوني، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة ذهبت الى فيلم "لمسى إلهية" إخراج ميلودي بوليسيير وبوجدان ساماتان.

أما جائزة التسجيلى القصير ذهبت الى أفضل فيلم "منثور بيروت" إخراج فرح نابلسي وجائزة لجنة التحكيم الخاصة فاز بها فيلم "روز" إخراج أنيكا ماير. إشارة خاصة إلى فيلم "الخروج من خلال عش الوقواق" إخراج نيكولا إيليك.

أما عن مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، التى يرأس لجنة التحكيم جون مارى تينو وعضوية خودريجو بروم ونادين صليب، وقد حصل على الجائزة الرسمية فيلم "خط التماس" إخراج سيلفى باليو، وجائزة لجنة التحكيم ذهبت الى فيلم بروناوبارك إخراج فيليكس هيرجيرت ودومينيك تيستلوف.