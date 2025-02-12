تعرف على مستشفى طما المركزى فى سوهاج بعد أكبر عملية تطوير.. صور

سوهاج محمود مقبول

فى خطوة هامة نحو تعزيز الخدمات الصحية بمحافظة سوهاج، وبتوجيهات ودعم اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، يتم غدًا السبت التشغيل الجزئى لمستشفى طما المركزى بعد أكبر عملية تطوير شاملة شهدتها المستشفى منذ إنشائها.

هذه الخطوة تأتى فى إطار خطة تطوير القطاع الصحى بالمحافظة، حيث تضم المستشفى 17 عيادة متخصصة تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

1 - التشغيل الجزئي:

بدءًا من غدٍ السبت 8 فبراير 2025، وعملية التشغيل لمستشفى طما المركزى سوف تتم جزئيًا.

2 - عدد العيادات:

تشمل عملية التشغيل 17 عيادة متخصصة فى جميع التخصصات الطبية.

3 - التوجيه والدعم:

تم بالتوجيه والدعم الكامل من اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة.

4 - التطوير الشامل:

تعتبر هذه العملية هى الأكبر من نوعها منذ إنشاء المستشفى.

5 - المستشفى:

تعد أكبر مستشفى بالمحافظة بمساحة 6000 متر مربع، تتكون من 5 أدوار.

6 - التجهيزات:

تم تجهيز المستشفى بأحدث المعايير لتقديم خدمات طبية متميزة.

7 - الأقسام الطبية:

المستشفى تضم عدة أقسام مثل الاستقبال، الطوارئ، الغسيل الكلوى، العناية المركزة، العمليات، الولادة، والعناية بالأطفال المبتسرين.

8 - الكوادر الطبية:

تم توفير الكوادر الطبية المتخصصة لضمان جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

9 - التأكيد على المتابعة:

تواصل المتابعة المستمرة من وزارة الصحة ومحافظة سوهاج لضمان نجاح المشروع.

عيادة بالمستشفى



طرقات المستشفى من الداخل



المدخل الرئيسى للمستشفى



عيادة الأسنان بالمستشفى



واجهة مستشفى طما المركزى بعد تطويره



أماكن الإنتظار



غرفة من المستشفى



طرقات المستشفى