اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2025 04:13 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

بطاقة استيعابية 8 آلاف رأس ماشية.. محطة تسمين بورسعيد تحقق الاكتفاء الذاتى

الأربعاء، 12 فبراير 2025 04:00 ص
بطاقة استيعابية 8 آلاف رأس ماشية.. محطة تسمين بورسعيد تحقق الاكتفاء الذاتى محطة تسمين الماشية
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعد محطة تسمين الماشية بمنطقة حظائر القابوطى الجديد واحدة من أهم المشروعات التى تدعم قطاع الإنتاج الحيوانى فى محافظة بورسعيد، وتحقق الاكتفاء الذاتى للمحافظة.

تمتد المحطة على مساحة 12 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 8 آلاف رأس ماشية، وتتميز المحطة بكونها وحدة متكاملة تشمل تجهيز وتصنيع اللحوم وتعبئتها.

تسهم المحطة فى توفير منتجات عالية الجودة تلبى احتياجات السوق المحلى والدولي. كما تعتمد المحطة على منافذ بيع ثابتة، إلى جانب سيارات ثلاجة كمنافذ متنقلة، ما يضمن وصول المنتجات إلى مختلف أنحاء المدينة بسهولة.

ويأتى هذا المشروع ضمن استراتيجية المحافظة لتعزيز الأمن الغذائى وتوفير اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة وسلامة الغذاء فى جميع مراحل الإنتاج والتوزيع.

 

محطة تسمين الماشية

 

محطة تسمين الماشية

 

المحطة ببورسعيد
المحطة ببورسعيد

 

جانب من العجول بالمحطة
جانب من العجول بالمحطة

 







مشاركة

بورسعيد

اخبار بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار محافظة بورسعيد

محطة التسمين

الماشية






الرجوع الى أعلى الصفحة