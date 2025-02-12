بطاقة استيعابية 8 آلاف رأس ماشية.. محطة تسمين بورسعيد تحقق الاكتفاء الذاتى

بورسعيد - محمد عزام

تعد محطة تسمين الماشية بمنطقة حظائر القابوطى الجديد واحدة من أهم المشروعات التى تدعم قطاع الإنتاج الحيوانى فى محافظة بورسعيد، وتحقق الاكتفاء الذاتى للمحافظة.

تمتد المحطة على مساحة 12 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 8 آلاف رأس ماشية، وتتميز المحطة بكونها وحدة متكاملة تشمل تجهيز وتصنيع اللحوم وتعبئتها.

تسهم المحطة فى توفير منتجات عالية الجودة تلبى احتياجات السوق المحلى والدولي. كما تعتمد المحطة على منافذ بيع ثابتة، إلى جانب سيارات ثلاجة كمنافذ متنقلة، ما يضمن وصول المنتجات إلى مختلف أنحاء المدينة بسهولة.

ويأتى هذا المشروع ضمن استراتيجية المحافظة لتعزيز الأمن الغذائى وتوفير اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة وسلامة الغذاء فى جميع مراحل الإنتاج والتوزيع.

محطة تسمين الماشية



المحطة ببورسعيد