انفجارات ضخمة بقاعد الصداقة القريبة من القصر الرئاسى بالخرطوم

وكالات

قالت تقارير إخبارية، إن انفجارات ضخمة وقعت بقاعة الصداقة القريبة من القصر الرئاسى فى العاصمة السودانية الخرطوم.

وكانت قد وصفت المنظمات الإنسانية الصراع فى السودان بأنه الصراع الأكثر وحشية، بالإضافة إلى أنه الأكثر تعقيدا لوجود تحديات على مستويات صادمة من الجوع الشديد والنزوح المستمر لملاين الفارين من الصراع معظمهم من الأطفال والنساء.

فى شهره الحادى والعشرين، أدى الصراع فى السودان إلى نزوح ما يقرب من 12 مليون شخص، وهو أعلى عدد من النازحين داخليًا فى أى مكان على وجه الأرض، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة. كما يواجه الأطفال أيضا جوعًا شديدًا، مع تأكيد ظروف المجاعة فى خمس مناطق على الأقل.

ومن جانبها قالت الأمم المتحدة أن ارتفاع وتيرة العنف أدى إلى "مستويات صادمة" من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، بما فى ذلك التجنيد فى الجماعات المسلحة، والعنف الجنسى، والاختطاف، والهجمات على المدارس والمستشفيات.