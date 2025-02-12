انطلاق أعمال المجلس الاقتصادى والاجتماعى على مستوى كبار المسؤولين بالجامعة العربية

بيشوى رمزى

انطلقت اليوم الاربعاء أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين برئاسة البحرين، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وتتمحور أعمال الدورة حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي

ويشمل مشروع جدول الأعمال بندا حول سبل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة فلسطين بناء على طلب دولة فلسطين، والاستثمار في الدول العربية، والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2030)

ويتضمن مشروع جدول الأعمال كذلك التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2025، وإعداد دراسات سنوية تفصيلية متخصصة حول أوضاع التقنيات الزراعية وتحليل استخدام الأراضي الزراعية وآثار التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي بالدول العربية بناء على طلب المملكة العربية السعودية.

كما يناقش الاجتماع اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم (الضرائب) الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي -المعدلة، واتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية.

ويشتمل مشروع جدول الأعمال كذلك على بند حول خارطة الطريق العربية للتعاون في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، النظام الأساسي المُعدّل لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث.. كما تناقش اللجنة تعديل النظام الأساسي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة.

كما يتضمن مشروع جدول الاعمال الجوانب الاجتماعية للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 34 بالعراق.

ويشتمل جدول الأعمال على بند بشأن دراسة حول تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي في الدول العربية، فضلا عن دراسة عدد من البنود المقترحة من الجمهورية التونسية ومنها آلية الورشات المحمية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لفائدتهم، و تعزيز التكامل العربي لمواجهة آثار التغير المناخي على الفئات الاجتماعية الهشة، فضلا عن بند حول حوكمة التشغيل.

كما تتضمن أعمال اللجنة بندا حول التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، و تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة.

وتناقش اللجنة مقترحا مقدما من جمهورية مصر العربية حول متابعة إنشاء الوكالة العربية للدواء (وعد).