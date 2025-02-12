اليوم السابع
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الأربعاء، 12 فبراير 2025 10:22 ص
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اليوم.. مديرية صحة قنا تعلن تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية السماينة

الأربعاء، 12 فبراير 2025 10:00 ص
اليوم.. مديرية صحة قنا تعلن تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية السماينة قافلة طبية مجانية - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أعلنت مديرية الصحة بقنا، إطلاق قافلة طبية بقرية السماينة التابعة لمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا، اليوم الأربعاء.

وأوضح الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتى تنظمها مديرية الصحة بقنا فى جميع قرى ونجوع المحافظة بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتى تقدم جميعها بالمجان.

وداعا وكيل وزارة الصحة، المواطنين بسرعة التوجه للقافلة لتلقى الرعاية الصحية اللازمة والحصول على العلاج اللازم والتحاليل.







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