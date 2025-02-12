النائب العام يستقبل نظيره السعودى بمقر مكتبه بالقاهرة

كتب: إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي اليوم الثلاثاء، بمقر مكتبه بالقاهرة، فضيلة الشيخ سعود بن عبد الله المعجب النائب العام السعودي، والوفد المرافق له، بحضور عددٍ من قادة النيابة العامة المصرية.

وأعرب النائب العام عن ترحيبه بضيوفه الكرام، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين.

وتضمن اللقاء التباحث في سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وتبادل الخبرات من خلال تنظيم فعاليات مشتركة لأعضاء النيابة العامة في الدولتيْن، وبحث آليات التعاون علي مستوى جمعية النواب العموم، واختُتم اللقاء بتبادل الطرفين الدروع التذكارية.

وسبق اللقاء زيارة الوفد السعودي لمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وكان في استقباله المستشار مدير التفتيش القضائي، ولفيف من قادة النيابة العامة، حيث تفقدوا أروقة المعهد وقاعات التدريب، وأشادوا بجاهزية معهد البحوث الجنائية ودار الضيافة الملحق به، لاستقبال أعضاء النيابة العامة.



النائب العام يستقبل نظيره السعودي















