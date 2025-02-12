المتحدثة السابقة للخارجية الأمريكية: ترامب جاد في تصريحاته ومصر لن تتخلى عن الفلسطينيين

ماجد تمراز

قالت المتحدثة الرسمية السابقة لوزارة الخارجية الأمريكية للمنطقة العربية، هالة غريط، إنها ترى أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، كان جادا في تصريحاته حول احتلال قطاع غزة.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc"، الذي يذاع على قناة "dmc": "أعتقد أنه جاد في تصريحاته، هو قال إنه لن يشتريها، ولكنه يريد أن يأخذها، وسوف يأخذها من الإسرائيليين، هو يريد أن يستطيع أن يفعل ما لم يُفعل من قبل إذا سُمح له بذلك".

ووجهت حديثها للشعب المصري قائلة: "أقول لكم الآن، لقد حان الوقت أن يُسمع صوتكم، بأن مصر لن تتخلى وتسمح بالتطهير العرقي للشعب الفلسطيني، وهناك ضغوط كبيرة على مصر في الوقت الحالي، وترامب سيحاول اتباع سياسة العصا والجزرة، فسيحاول إعطاء أشياء، وبعدها يهدد".

وتابعت: "سلطة الشعوب هي الأقوى، وأعتقد أن بيان وزارة الخارجية المصرية بان بالغ الأهمية، وأتمنى أن يشكل مصر والأردن جبهة متحدة، وبالتأكيد كل العالم العربي".