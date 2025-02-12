الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة يتفقد مستشفيات شبرا والمنيرة العام

كتب وليد عبد السلام

استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الرابعة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين ورفع كفاءة المنشآت وتقديم خدمة طبية ذات جودة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الرابعة من حملة المرور الميداني، استهدفت محافظة القاهرة، وتضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية، على مستشفيي شبرا العام، والمنيرة العام، ومركز طبي الزهراء، ومركز صحة الاسرة عين شمس، و مركز طبي الدلتا، ومركز طبي النهضة القديمه، وذلك لمتابعة سير العمل ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الفريق بدأ جولته بتفقد مستشفى «شبرا العام»، حيث تفقد جميع الأقسام، وتلاحظ أثناء المرور وجود نواقص فى الأدوية والمستلزمات، ورواكد، وتم اتخاذ الاجراءات الفورية لتوفير النواقص، وتم التوجية بتشكيل لجنة لتوزيع الرواكد على الاماكن الاكثر احتياجاً، كما تبين عطل المنظار الجراحى منذ سنوات، وتم التوجية بسرعة استبداله بجهاز اخر لتشغيل الخدمة، كما تلاحظ وجود جهاز اشعه مقطعية قديم، وتم التوجيه بالتنسيق مع إدارة الأشعة لنقل الجهاز القديم وإستبداله بجهاز حديث.

واستكمل «عبدالغفار» أن الفريق استكمل جولته بمحافظة القاهرة بالمرور على مستشفى «المنيرة العام»، حيث تفقد جميع الاقسام، وتلاحظ اثناء المرور وجود مستلزمات غير مخزنة بطريقة سليمة ورواكد، وتم التوجيه بسرعة إتخاذ اللازم حيال استبدال المستلزمات وضرورة اعادة توزيع الرواكد، كما تلاحظ عدم إلتزام التمريض بمعايير مكافحة العدوى، وتم عقد دورة تدريبة علي رأس العمل، كما تلاحظ قصور ببعض أعمال التسجيل الطبي، وتم التواصل مع المديرية لضرورة تدريب الفريق الطبي علي اساسيات التسجيل الطبي.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن تلاحظ اثناء المرور زيادة بالقوي البشرية لأطباء الأطفال حديثي الولادة والبالغ عددهم 33 استشاري وأخصائي ومساعدين أخصائي و 12 نائب و 12 طبيب زمالة مما يفوق الحاجة الفعلية للعمل، حيث تم التوجيه بإعادة توزيعهم على الأماكن الأكثر احتياجاً.

ولفت المتحدث الرسمي، الى أن الفريق استكمل جولته بالمرور على «مركز طبي الزهراء» بمنطقة عين شمس، وتفقد جميع الاقسام، وتبين وجود نواقص في بعض مستلزمات مكافحة العدوى، وتم تكليف مسؤلي الاداره الصحيه لتوفير الاصناف الغير متوفره، كما تبين عدم مطابقة قسم التعقيم لمعايير مكافحة العدوى، حيث تم توفير مكان بديل وجارى تشغيله من قبل المديرية.

وتابع «عبدالغفار»، أن الفريق استكمل جولته بالمرور على «مركز صحة الاسرة عين شمس» وأثناء المرور تلاحظ وجود نقص مستلزمات مكافحة العدوى، وتم تكليف المديرية لتوفير الاصناف الغير متوفره، كما تلاحظ عدم استكمال بيانات المرضى بالملفات، والفريق الطبي الموجود غير مدرب علي التسجيل الطبي، وتم تكليف مسئولي الملفات بالاداره الصحيه بمتابعه استكمال البيانات وتدريب الفريق الطبي.

وأوضح «عبد الغفار»، ان الفريق قام بالمرور على «مركز طبي الدلتا» وتلاحظ اثناء المرور إنخفاض معدل المترددين بعيادة تنظيم الأسرة لعدم وجود طبيب بالعياده علي مدار الاسبوع والطبيب الموجود يعمل جزء من الوقت، وتم التواصل مع المديرية لسرعة توفير طبيب بشكل دائم، كما تلاحظ تعطل منظم الاكسجين الموجود باسطوانة الطوارئ بالمركز وتم استبدالها في الحال من قبل مدير المنطقه الطبيه، كما تم التوجيه بتلافي جميع السلبيات.

واستطرد «عبد الغفار» ان الفريق اختتم جولته بالمرور علي «مركز طبي النهضة القديمه» وتلاحظ إنخفاض معدل المترددين بعيادة تنظيم الأسرة لعدم وجود طبيب بالعياده علي مدار الاسبوع والطبيب الحالي يعمل جزء من الوقت، تم التوجيه بسرعة توفير طبيب بشكل دائم، كما تلاحظ عدم استكمال السجلات الخاصه بمتابعه الاطفال، وتم توجيه مديرة إدارة الامومه والطفوله بالمتابعة وتلافي السلبيات.

وذكر «عبد الغفار» أن المرور تم بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وقطاع الرعاية الأساسية، وإدارة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.