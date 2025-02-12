الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط يشارك فى أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

كتبت - بتول عصام

وصل البروفسور ميشال عبس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، إلى القاهرة للمشاركة في فعاليات أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، الذي يُقام هذا العام تحت شعار "أتؤمنين بهذا"، وتتضمن زيارته إلى مصر لقاءات مع رؤساء الكنائس، إلى جانب تقديم محاضرات ومقابلات إعلامية تسلط الضوء على قضايا الوحدة المسيحية والتعاون بين الكنائس في المنطقة.

ورافق البروفسور عبس في زيارته ليا عادل معماري، مسؤولة الإعلام في مجلس كنائس الشرق الأوسط، ومنسقة العلاقات الكنسية والإعلامية ومديرة "منبر الكلمة"، وكان في استقبالهما لدى وصولهما إلى مطار القاهرة الدولي القس رفعت فكري، الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

وفي تصريح أدلى به عبر منصة مجلس كنائس الشرق الأوسط، عبّر البروفسور ميشال عبس عن سعادته بهذه الزيارة، مشيرًا إلى أهمية اللقاءات التي سيجريها مع رؤساء الكنائس في مصر، كما أكد أن مشاركة الأمين العام للمجلس في أسبوع الصلاة من أجل الوحدة في مصر ستصبح تقليدًا سنويًا، انطلاقًا من حرص المجلس على تعزيز روح الأخوّة والتعاون بين الكنائس في الشرق الأوسط.