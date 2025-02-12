الأقصر تفتتح موقف القرنة الجديد بالبر الغربى لخدمة الحافلات السياحية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، إفتتاح موقف القرنة الجديد بمدينة القرنة بالبر الغربى، حيث بدء تشغيله وتشغيل موقف الحافلات السياحية، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة، والمهندس أسعد مصطفى منسق عام مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بمحافظة الأقصر، والمهندسة إلهام شيبانى مديرة مديرية الطرق بالأقصر، والمهندس عبد الوهاب محمد ممثل الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

ومن جانبه أوضح المهندس أسعد مصطفى منسق عام مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بمحافظة الأقصر، أن المشروع يضم موقف للموتسيكلات عبارة عن أرضيات خرسانة مسلحة ممسوسة تشطيب ايبوكسي، بمسطح 850 م2 سعة حوالي 250 موتوسيكل وبه غرفة أمن كاميرات الموقف، وكذلك موقف للسيارات عبارة عن بايكات مسقوفة وأرضيات خرسانة مسلحة ممسوسة تشطيب ايبوكسي بمسطح 4300 م2، بعدد 60 بايكة بسعة 120 سيارة ميكروباص، وبه عدد 1 غرفة إدارة و2 غرفة أمن وتذاكر، وغرفة محولات كهرباء وكافيتريا 30 م2 يفصل بينهما سور ارتفاع 1.00 م وبه بوابة للمشاة، والمسجد بمسطح 270 م2 مكون من حمام سيدات ومصلي سيدات وحمام رجال وميضة وصحن المسجد ومدخل مغطي خشب CNC .

أما عن موقف الحافلات السياحية أوضح منسق عام مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، أن أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف الاتوبيسات والدواب بمساحة 6000 م2 تضمنت ( إنشاء عدد 10 بازارات ومحلات تجارية بمساحة 14 م2 للواحد، وإنشاء موقف للدواب به 14 بايكة بمساحة 450 م2، وإنشاء عدد 3 ورش حرفية بمساحات 24 م2، و27 م2، و32 م2، وتم رفع كفاءة موقف الاتوبيسات ليسع عدد 14 أتوبيس، وتم عمل خرسانات ممسوسة بمساحة 2650 م2، وعدد 3 حمامات عمومية( سيدات - رجال - ذوى الهمم )، وعدد غرفتين ( غرفة أمن + غرفة كاميرات).

وأيضاً في إطار متابعة سير أعمال المشروعات القومية والخدمية بمركز ومدينة القرنه، استعرض اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، الأعمال المنفذة بمأخذ محطة البعيرات، مشيراً إلى أنه تم استقطاع جزء من مرشح مياه البعيرات لصالح كورنيش النيل بالمنطقة وتخصيص مكان بديل بجوار مأخذ المحطة المدمجة لإنشاء محطة مياه تخدم منطقة البعيرات.







افتتاح موقف القرنة الجديد بالبر الغربى لخدمة الحافلات السياحية



الأقصر تفتتح موقف القرنة الجديد بالبر الغربى لخدمة الحافلات السياحية