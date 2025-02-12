افتتاح ثالث مركز تخاطب وتنمية مهارات فى محافظة شمال سيناء لخدمة ذوى الهمم

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، عن تجهيز ثالث مركز للتخاطب وتنمية المهارات وتعديل السلوك فى المحافظة، وذلك فى مركز شباب سالم الهرش برمانة، وفقًا لبروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الإماراتية.



وأكد عبد الوهاب أن جميع التجهيزات تمت على نفقة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الإماراتية، مشيرًا إلى أن هذا المركز يعد الثالث من نوعه فى المحافظة، بعد افتتاح مركز التخاطب بمركز شباب مدينة العريش، ونادى "قادرون باختلاف". وأضاف أن هذه المراكز تقدم خدماتها مجــانًا بالكامل لذوى القدرات والهمم، وتوفر جلسات التكامل الحسى، وتنمية المهارات، والتخاطب، وخدمات للأهالى أيضًا دون أى مقابل.



يأتى هذا المشروع ضمن جهود الدولة المصرية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، فى إطار التعاون المثمر مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والتى تقدم دعمًا كبيرًا لتطوير الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم فى شمال سيناء.



وأشار عبد الوهاب، إلى أن المراكز تستقبل الحالات مجانًا، وتضم أحدث الأدوات والأجهزة الإلكترونية المساعدة لإجراء جلسات التخاطب، وتعديل السلوك، وتنمية المهارات، والتكامل الحسى، والتقييم النفسي. كما توفر خدمات لذوى صعوبات التعلم، وأطفال التوحد، وتأخر الكلام، وكبار السن الذين يعانون من تأخر فى النطق نتيجة حوادث، أو التقدم فى العمر، أو الجلطات الدماغية.



وأوضح أن المركز الجديد يقدم للمرة الأولى خدمات داخل الغرف الحسية الحركية، والتى تعمل بشكل علمى متطور على تحسين الانتباه والتركيز والذاكرة، من خلال أحدث الأجهزة الحديثة فى الشرق الأوسط. كما أن بعض المتلازمات يتم علاجها داخل هذه الغرف، مع تقليص مدة العلاج إلى ستة أشهر كحد أقصى، بعدما كانت تستغرق عامين أو أكثر فى السابق.



وفى سياق متصل، كشف مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء عن بدء التجهيزات لإنشاء مركز تخاطب جديد بمدينة الشيخ زويد، وذلك ضمن خطة الوزارة لاستكمال انتشار هذه المراكز فى مختلف أنحاء المحافظة، لضمان وصول الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.