إغلاق ميناء العريش البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية

العريش - محمد حسين

أعلنت إدارة ميناء العريش البحري عن إغلاق ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء أمام حركة الملاحة البحرية، وذلك بسبب تغيرات الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة، حيث تتعرض المحافظة لهبوب رياح متوسطة باردة، مع ارتفاع ملحوظ فى علو الأمواج، مما تسبب في اضطراب حالة البحر وصعوبة الحركة الملاحية.

وأكدت أن قرار الإغلاق يأتي حرصًا على سلامة السفن والعاملين بالميناء، مشيرة إلى أنه سيتم متابعة التغيرات المناخية بشكل مستمر، والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأن إعادة فتح الميناء فور تحسن الأحوال الجوية وعودة الاستقرار إلى البحر.

في سياق متصل، أعلنت أجهزة محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات التقلبات الجوية، وشددت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة، والتنسيق بين الجهات المختصة، بما في ذلك وحدات الحماية المدنية والإسعاف وشركات الكهرباء والمياه، لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ.

كما تم تنبيه الصيادين وأصحاب المراكب الصغيرة بعدم النزول إلى البحر حتى استقرار الأوضاع، تجنبًا لأى مخاطر قد تنجم عن ارتفاع الأمواج واضطراب حركة الرياح.

وأوضحت التوقعات الجوية أن محافظة شمال سيناء ستستمر في التأثر بهذه الموجة الباردة المصحوبة برياح متوسطة خلال الساعات المقبلة، مع احتمالية انخفاض درجات الحرارة بشكل إضافي.