إزالة تراكمات القمامة ورفع 105 أطنان مخلفات بمركز أبنوب فى أسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، باستمرار حملات النظافة بكل قرى ومراكز المحافظة ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى شن حملات يومية لرفع القمامة والمخلفات من أماكن التجميع وصناديق القمامة بالشوارع والميادين العامة وأمام المصالح الحكومية والمدارس ومداخل القرى فضلاً عن تسوية وتمهيد الشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين، باستخدام معدات وسيارات الحملة الميكانيكية للمراكز والأحياء كـ(لوادر، جليدر، حاويات، قلابات، سيارات الكنس الآلي).

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب برئاسة سوزان محمد راضي رئيس مركز أبنوب نفذت حملة نظافة بتكثيف اعمال النظافة ورفع المخلفات حفاظاً على نظافة البيئة حيث تم رفع 105 أطنان من أماكن التجميع وصناديق القمامة بالشوارع والميادين العامة وأمام المصالح الحكومية والمدارس ومداخل القرى التابعة للمركز ومن النقاط الحيوية والتجمعات السكانية لنقلها الى المقالب المخصصه ولمصنع السماد بمنقباد لتعظيم الإستفادة من الإمكانات المتاحة لدينا مشيراً إلى مواصلة شن مثل تلك الحملات خلال الفترتين الصباحية والمسائية لرفع المخلفات والقمامة أولا بأول لإعادة الوجه الحضاري لمراكز المحافظة.