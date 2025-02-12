«البحوث الإسلامية» يعلن خريطة توعية شاملة خلال شهر رمضان المبارك

كتب لؤى على

أعلنت الأمانة العامة لـ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن خريطتها الدعوية والتوعية للمجمع ومناطق الوعظ خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، بضرورة تكثيف الجهود الدعوية والتوعوية بما يحقق دور ورسالة الأزهر الشريف في نشر القيم الإسلامية السمحة، والاستفادة من المناسبات والمواسم الدينية في بث قيم التراحم والمحبة والتآخي والاحترام في ظل ما يشهده العالم من اختلال لمنظومة القيم الأخلاقية.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي إن هذا الشهر الكريم يعد فرصة للتأثير في الناس والتواصل الفعال معهم وتقوية صلتهم بالله تعالى، لذا يحرص المجمع على إعداد وتنفيذ خطة دعوية مكتملة للعمل خلال هذا الشهر المبارك؛ وذلك من خلال الانتشار والتواجد الميداني لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف في مختلف أماكن تواجد الجمهور، في المدارس والمعاهد والجامعات والمصالح الحكومية والمساجد، وكذلك التواصل الإلكتروني من خلال الموقع الرسمي للمجمع وصفحات المجمع على مواقع التواصل الاجتماعي، وأضاف فضيلة الأمين أن الخطة تركز على إحياء القيم المهجورة مثل: الرحمة والمروءة والشهامة والتكافل وإغاثة الملهوف وتنفيس الكربات، وترسيخ الجوانب الأخلاقية في حياة الناس وتعاملاتهم.

برامج ميدانية

أضاف الجندي أن الخطة الميدانية تضم عدة برامج دعوية ميدانية، ويتمثل البرنامج الأول في الملتقى الرَّمضاني؛ حيث سيتم عقد الملتقى الفكريّ الرَّمضانيّ يومي الاثنين والأربعاء من كلِّ أسبوع خلال شهر رمضان، وذلك بالتنسيق المباشر مع المؤسَّسات والمديريَّات بمختلف المحافظات، وذلك لاختيار أماكن ذات حضور جماهيري كمراكز الشَّباب والأندية وقصور الثقافة والمساجد الكبرى، ويستهدف البرنامج تنفيذ (5200) لقاء موزعين على المحافظات، ومن المقرر أن تناقش الملتقيات مجموعة من الموضوعات منها: استقبال شهر الرحمة –رمضان شهر العمل والعبادة –فضائل شهر رمضان –رمضان شهر الانتصارات – بشائر للمحسنين-حسن الختام –العشر الأواخر من رمضان –الجوانب الإيمانية والأخلاقية في الصيام – فضل ليلة القدر – رمضان شهر السلام – التكافل الاجتماعي – العمل التطوعي – الصيام والتسامح-التسول الإلكتروني _ الاحتيال والاستغلال، مضيفًا أن البرنامج الثاني هو: التأصيل الأخلاقي، ويتم تنفيذه عن طريق عقد ندوات في المساجد الكبرى والمؤسسات والمدارس والمعاهد والجامعات وذلك وفق الخطة المرسلة من مناطق الوعظ خلال شهر رمضان، وتتمحور هذه الموضوعات حول: الصوم ومكارم الأخلاق – الصوم وأثره في تربية النفس – السكينة والطمأنينة وفضائل العشر الأواخر – كيف نستقبل ليلة القدر.

فيما أوضح د. محمود الهواري- الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني أن البرنامج الثالث يتمثل في القوافل المتحركة، ويشمل تسيير قوافل دعوية وتوعوية إلى بعض محافظات الجمهورية النائية منها والساحلية والحدودية بالإضافة إلى محافظات صعيد مصر، بواقع(20) قافلة دعوية يشارك فيها (170) واعظًا ومن المقرر أن تتناول هذه القوافل الموضوعات العلمية الآتية: الجوانب الإيمانية للصيام- زكاة الفطر- فضائل شهر رمضان- الفساد الأخلاقي وأثره على المجتمعات والأوطان، وكذلك القوافل الثابتة: إلى محافظات القليوبية (مسجد الصفا بشبين القناطر) ومحافظة المنوفية (مجمع الإسلامي بالسادات) بواقع 12 قافلة ثابتة، مشيرًا إلى أن البرنامج الخامس يمثل المشاركة مع الجامع الأزهر؛ حيث تشارك الأمانة المساعدة للدَّعوة والإعلام الديني في فعاليَّات الجامع الأزهر عن طريق (26) من وعاظ وواعظات الأزهر ضمن لقاء رياض الصائمين، وهناك درس لذوي الهِمم من الصم أسبوعيًا تُقدِّمه واعظة متخصصة في لغة الإشارة، والبرنامج السادس يتمثل في اللقاء المشترك (المنبر الثَّابت) بين الأزهر الشَّريف مُمثَّلا في وعَّاظه وبين وزارة الأوقاف ممثَّلةً في أئمَّة المساجد، ويُعقَد اللقاء يومي الاثنين والأربعاء من كلِّ أسبوعٍ، ويستهدف (10500) لقاء بالمساجد الكبرى بالمحافظات، يؤدي فيهم الدُّروس (2500) واعظًا، مُوزَّعين على (1320) مسجدًا، يدور حديثهم حول: رمضان شهر الانتصارات – فتح مكة – ليلة القدر ونزول القرآن- العشر الأواخر- الإحسان والجود في رمضان- جهاد النفس بعد رمضان – حسن الخواتيم – علو الهمة – أسباب المغفرة، ومن المقرر توزيع السادة الوعاظ على المحافظات بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

فيما أشارت د. إلهام شاهين- الأمين المساعد لشئون الواعظات إلى أن البرنامج السابع يتعلق بالملتقى الفكري للواعظات بالمشاركة مع وزارة الأوقاف؛ وذلك بمشاركة 29 واعظة في الملتقى الفكري بمسجد السيدة نفيسة، وكذلك المشاركة اليومية للواعظات بالملتقى الفكري بالمساجد الكبرى بالمحافظات، مبينة أن البرنامج الثامن يختص بالطلاب الوافدين والطالبات الوافدات في مدينة البعوث، وذلك بإقامة (29) درسًا، بالإضافة إلى (4) خطب، وكذلك قراءة كتاب "جواهر القرآن" للحجة أبي حامد الغزالي، وذلك بعد صلاة العصر، حيث يتم تناول أبرز مضامين الكتاب وتفسيرها بشكل مبسط وواضح؛ كما سيتم قراءة كتاب "أسرار ترتيب القرآن" للحافظ السيوطي- رضوان الله عليه- والذي يتناول جوانب مهمة من علوم القرآن الكريم، والبرنامج التاسع ينفذ بالمشاركة مع وزارة الداخلية (قطاع الحماية المجتمعية): لعقد لقاءات توعوية بمراكز الإصلاح والتأهيل، وقطاعات الأمن المركزي خلال شهر رمضان المبارك.

برامج إلكترونية

أما الجانب الثاني من الخطة الدعوية خلال شهر رمضان المبارك يتم تنفيذه من خلال عدة برامج دعوية إلكترونية، يأتي البرنامج الأول بعنوان: (العقيدة بناء وعمل)، وهو عبارة سلسلة تتضمن (15) حلقة يشارك فيها الأمين العام ومساعدو الأمين وبعض المتخصصين في العقيدة، وتَعرِض هذه الحلقات شرحًا مبسَّطًا لبعض القضايا العقدية والفلسفية التي يحتاج الناس فيها إلى فهم واضح ودقيق لارتباطها بجوانب عقدية لديهم وما يترتب على هذا البناء العقدي الصحيح من نتائج إيجابية يتبعها عمل، أما البرنامج الثاني بعنوان: (ابدأ)، فإنه يضم سلسلة تتضمن (15) حلقة يشارك فيها وعاظ الأزهر يستهدفون من خلالها حفز الهمم والوقوف مع النفس وتنمية الذات ودعم الإرادة وترك الماضي وتحديد المسار واتخاذ خطوات فاعلة، موضحًا أن البرنامج الثالث يأتي بعنوان: (الفرصة)، وهو عبارة عن سلسلة تتضمن (15) حلقة يشارك فيها وعاظ الأزهر ويستهدفون من خلالها استغلال الفرص الحياتية والموسمية في تنقية النفس من المعاصي وتحقيق مكاسب للآخرة، والبرنامج الرابع بعنوان: (رسالة لك) ويعرض فيه وعاظ وواعظات الأزهر خاطرة دعوية يومية حول مشكلات حياتية تواجه الناس داخل أسرهم وفي مجتمعهم، ويتضمن هذا البرنامج (15) حلقة.

أما البرنامج الخامس بعنوان: (في رحاب الصالحين)، ويقدم فيه وعاظ الأزهر حكاية يومية وموقفًا لأحد الصالحين عبارة عن رواية قصصية وإسقاطها على الواقع الحالي، ويتضمن هذا البرنامج (15) حلقة، والبرنامج السادس بعنوان: (فتاوى) -باللغتين العربية والإنـجليزية-، ويطرح فيه وعاظ وواعظات الأزهر فتوى يومية مرئية حول أحكام فقهية في حياة الناس وأخرى تتعلق بالشهر الكريم، ويتضمن هذا البرنامج (30) حلقة.

فيما يأتي البرنامج السابع بعنوان: (هذا إسلامنا)، وهو عبارة عن سلسلة تتضمن (30) حلقة يشارك فيها الباحثون والوعاظ باللغة الإنجليزية، ويستهدفون من خلالها التعريف بالإسلام وعظمته وجوانب الرحمة والإنسانية في شريعته وتخاطب غير الناطقين بالعربية،

فيما يعرض البرنامج الثامن بعنوان: (هذا ديننا)، وهو سلسلة تتضمن (30) حلقة يشارك فيها الواعظات باللغة الإنجليزية وتستهدفن من خلالها التعريف بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم،

أما البرنامج التاسع بعنوان: (لهذا أنزلت)، يضم سلسلة تتضمن (30) حلقة يشارك فيها الوعاظ يُبيِّنون فيها أسباب نزول بعض الآيات.

وعلى مستوى البرنامج العاشر الذي يأتي بعنوان: (إشارات قرآنية)، فهو عبارة عن سلسلة تتضمن (30) منشورًا يبين لطائف حول آيات القرآن الكريم، كما أن البرنامج الحادي عشر يأتي بعنوان: (نداءات قرآنية)، ويطرح فيه وعاظ الأزهر جانبًا من علوم القرآن، ويتضمن (8) فيديوهات، والبرنامج الثاني عشر بعنوان: (من آداب الصيام)، وهو سلسلة يُبيِّن من خلالها وعاظ الأزهر أخلاقًا وسلوكياتٍ يجب أن يتحلى بها المسلم لا سيما في رمضان، وتتضمن (30) بوستًا، أما البرنامج الثالث عشر فيأتي بعنوان: (قواعد قرآنية محكمة)، يتناول البرنامج الحديث عن عقيدة المسلم وذلك من خلال (15) فيديو.

أما البرنامج الرابع عشر بعنوان: (معلومة وسؤال)، وذلك في إطار نشر الثقافة ويستعرض هذا البرنامج (30) منشورًا في صيغة سؤال وجواب، والبرنامج الخامس عشر بعنوان: (أسباب ورود الحديث)، وهو سلسلة تتضمن (8) حلقات يُوضِّح فيها الوعاظ أسباب ورود الحديث، والبرنامج السادس عشر بعنوان: (قطوف وعظية)، وهو حلقات يُوجِّه فيها الوعاظ بعض الرسائل الوعظية، فيما يأتي البرنامج السابع عشر بعنوان: (المدرسة القرآنية)، ويتناول هذا البرنامج (15) فيديو يطرح من خلالها وعاظ الأزهر الشريف بعضًا من الرقائق التي يجب أن يتحلى بها المسلم، والبرنامج الثامن عشر بعنوان: (الصوم مدرسة)، يتناول هذا البرنامج (8) فيديوهات يستعرض من خلالها وعاظ الأزهر الشريف صورًا من الأخلاق والسلوك التي يجب أن يتحلى بها المسلم، أما البرنامج التاسع عشر فبعنوان (صحح فهمك للحديث)، يتناول هذا البرنامج (8) فيديوهات يستعرض من خلالها وعاظ الأزهر الشريف بعضًا من الشبهات حول الأحاديث النبوية والرد عليها، والبرنامج العشرون بعنوان (رسالة إلى المرأة) : يتناول هذا البرنامج (8) فيديوهات لوعاظ الأزهر الشريف يستهدفون من خلالها رسائل لبناء الأسرة والمجتمع، ويأتي البرنامج الحادي والعشرون بعنوان (خاطرة أخلاقية) : يتناول هذا البرنامج (12) فيديو يستعرض من خلالها وعاظ الأزهر الشريف بعضًا من الرسائل الدعوية والأخلاقية التي تهم الفرد والأسرة والمجتمع، أما البرنامج الثاني والعشرون فبعنوان: (نساء أنزل الله فيهن قرآنًا)، يستعرض هذا البرنامج (8) فيديوهات يوضح من خلالها وعاظ الأزهر الشريف تراجم وسير لنساء أنزل الله فيهن آيات في كتابه العزيز، والبرنامج الثالث والعشرون بعنوان: (المقرأة القرآنية)، يتضمن مقرأتين لأحكام وتلاوة القرآن الكريم، من خلال واعظات الأزهر، إحداهما للعرب والأخرى للأجانب، لتيسير تلاوة القرآن الكريم وتقريب معانيه .

أوضح الأمين العام أن البرنامج الرابع والعشرون يأتي بعنوان: (أحكام الصيام)، ويتمثل في دورة تدريبية متخصصة من خلال واعظات الأزهر في "أحكام الصيام" تتناول آدابه وأحكامه، مع إفراد مساحة خاصة للإجابة عن الفتاوى المتعلقة بالمرأة في رمضان، والبرنامج الخامس والعشرون بعنوان: (خواطر رمضانية مع واعظة أزهرية)، ويتناول القيم الإيمانية والسلوكية في الشهر الكريم، إلى جانب عدة محاضرات باللغة الإنجليزية حول "فقه الصيام" موجهة للجمهور الناطق بالإنجليزية، لتعزيز فهمهم للأحكام الشرعية المرتبطة بالصيام، والبرنامج السادس والعشرون (خاص بالصم)، يُقدَّم من خلال واعظات الأزهر بلغة الإشارة المحلية والدولية، لشرح أحكام الصيام وتيسير فهمها لهذه الفئة المهمة من المجتمع، وأيضا هناك مقرأة قرآنية يومية للصم وضعاف السمع، بما يحقق مبدأ الشمولية في نشر الوعي الديني، والبرنامج السابع والعشرون بعنوان (نون النسوة)، وهو حلقة أسبوعية، عبارة عن حوار مفتوح بين ثلاث واعظات يتبادلن الحديث فيه حول قضية تخص المرأة لتقديم بعض النصائح لها في رمضان، والبرنامج الثامن والعشرون بعنوان: (نفحات رمضانية)، وهو (30) حلقة للسادة العلماء أعضاء مجمع البحوث الإسلامية من خلال تسجيل حلقة لكل عضو عن نفحات رمضان (فقهية أو تفسيرية أو عقدية أو صحية أو غير ذلك) مصحوبة بترجمتين الإنجليزية والفرنسية.

يذكر أن الجهود التوعوية في شهر رمضان المبارك لا تقتصر على الدعوة الميدانية أو الإلكترونية فقط وإنما يتم استغلال كل الجهود مثل: البرامج التليفزيونية، واللقاءات الإذاعية، وبعض الحلقات والرسائل والمقالات المكتوبة التي يتم نشرها في الصحف الورقية والإلكترونية.