وزير الخارجية العراقي يعلن استرداد بلاده آثارًا من اليابان وسويسرا

أ ش أ

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم /الثلاثاء/، عن استرداد آثار عراقية من اليابان وسويسرا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الثقافة العراقي أحمد فكاك البدراني، الخاص بتسليم مجموعة من الآثار العراقية الى وزارة الثقافة العراقية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال وزير الخارجية العراقي إنه انطلاقاً من استراتيجية الاسترداد التي انتهجتها الوزارة تم استرداد عشرات الآلاف من القطع الآثارية المهربة، مشيرًا إلى أن عملية الاسترداد مثلت واحدة من أبرز التحديات التي واجهت العمل الدبلوماسي كونها تتطلب تواصلاً مع دول ومنظمات دولية عدة للمحافظة على الممتلكات الثقافية.

وأشار إلى أن القطع الأثرية المُسترَدة تعد جزءاً من الهوية الوطنية، وهي شاهد على عراقة حضارة العراق، داعياً لبذل الجهود المشتركة لاستعادة الآثار العراقية من الخارج.