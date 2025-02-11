وزير الخارجية: الأمن المائى سيظل دوما على رأس أولويات الأمن القومى المصرى

أحمد جمعة

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر للتواصل مع مراكز الفكر والأبحاث الأمريكية، والتطلع لتعزيز التعاون بين مراكز الأبحاث المصرية ونظيرتها الأمريكية، مؤكدا على خصوصية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة والدور المحوري الذى تلعبه مصر فى دعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

وقد شهد اللقاء نقاشا مستفيضا حول التطورات فى الشرق الأوسط، حيث تناول المستجدات فى غزة وسوريا وليبيا والسودان والسد الاثيوبى. وقد استعرض الوزير عبد العاطى محددات موقف مصر من هذه التطورات، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وما تقوم به مصر من جهود حثيثة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية والتطلع لبدء عملية التعافى المبكر وإعادة الإعمار. كما تناول محددات الموقف المصرى من التطورات فى السودان الداعمة لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة وقف إطلاق النار، واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية.

شهد اللقاء تبادلا للرؤى والتقديرات بشأن التطورات في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي السورية، وأهمية بدء عملية سياسية لا تقصى أي من مكونات المجتمع السوري، وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة. كما استعرض موقف مصر من قضية الأمن المائي حيث شدد وزير الخارجية على أن الأمن المائى سيظل دوما علي رأس أولويات الأمن القومى المصرى، وشدد على ضرورة التوصل الي اتفاق قانوني وملزم لتشغيل السد ودون الافتئات علي حقوق دولتى المصب ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. وفيما يتعلق بالتطورات في ليبيا، اكد وزير الخارجية على أهمية العمل على حل أزمة السلطة التنفيذية في أقرب وقت وتشكيل حكومة جديدة موحدة وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وضرورة إنهاء كافة مظاهر التواجد الأجنبي في ليبيا بما يحفظ وحدتها وسيادتها.