اليوم السابع
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وزارة الخارجية تنعى السفير أيمن ثروت سفير مصر بكرواتيا

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 10:19 ص
وزارة الخارجية تنعى السفير أيمن ثروت سفير مصر بكرواتيا السفير أيمن ثروت
كتب أحمد جمعة

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تنعي وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ببالغ الحزن وعميق الأسى السفير أيمن ثروت، سفير مصر في كرواتيا، الذي وافته المنية مساء أمس الاثنين.

وإذ يتقدم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وجميع أعضاء الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ولجميع زملائه وأصدقائه، يدعون المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان.

كان المرحوم السفير أيمن ثروت نموذجًا للتفاني والإخلاص ودماثة الخلق طوال مسيرته المهنية بوزارة الخارجية، وكان يعمل بوفاء وصدق في الدفاع عن مصالح الوطن.

 







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