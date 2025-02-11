وزارة الأوقاف: إيفاد أربعة قراء إلى الهند لإحياء ليالى شهر رمضان المبارك

كتب لؤى على

اعتمد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء إيفاد أربعة من أئمة وقراء وزارة الأوقاف إلى دولة الهند، للمشاركة في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ / 2025 م، ضمن اللجنة التذكارية للرئيس الهندي الأسبق فخر الدين علي أحمد.

والموفدون هم:

١- الشيخ عزام عبد الله موسى عبد الرحمن – إمام وخطيب بمديرية أوقاف الفيوم.

٢- الشيخ نور عبد الفتاح عويس محمد – إمام وخطيب بمديرية أوقاف بني سويف.

٣- الشيخ إسماعيل عثمان إسماعيل عثمان – إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة.

٤- الشيخ شريف أيمن كامل حسين – إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة.

وترجو وزارة الأوقاف للموفدين وزملائهم كل التوفيق والسداد في أداء هذه المهمة الدعوية المباركة، سائلين الله -عز وجل- أن يجعل جهودهم في ميزان حسناتهم.



