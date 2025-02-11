اليوم السابع
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وزارة الأوقاف: إيفاد أربعة قراء إلى الهند لإحياء ليالى شهر رمضان المبارك

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 03:19 م
وزارة الأوقاف: إيفاد أربعة قراء إلى الهند لإحياء ليالى شهر رمضان المبارك الدكتور أسامة الأزهري
كتب لؤى على

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اعتمد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء إيفاد أربعة من أئمة وقراء وزارة الأوقاف إلى دولة الهند، للمشاركة في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ / 2025 م، ضمن اللجنة التذكارية للرئيس الهندي الأسبق فخر الدين علي أحمد.

والموفدون هم:
١- الشيخ عزام عبد الله موسى عبد الرحمن – إمام وخطيب بمديرية أوقاف الفيوم.
٢- الشيخ نور عبد الفتاح عويس محمد – إمام وخطيب بمديرية أوقاف بني سويف.
٣- الشيخ إسماعيل عثمان إسماعيل عثمان – إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة.
٤- الشيخ شريف أيمن كامل حسين – إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة.

وترجو وزارة الأوقاف للموفدين وزملائهم كل التوفيق والسداد في أداء هذه المهمة الدعوية المباركة، سائلين الله -عز وجل- أن يجعل جهودهم في ميزان حسناتهم.


 







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وزارة الاوقاف

الهند

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ائمة الاوقاف



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