نقابة المعلمين تتقدم ببلاغ ضد ولية أمر اعتدت على معلمة بالبساتين

كتبت آية دعبس

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تقريراً من النقابة الفرعية للمعلمين بالمعادى يفيد بتعرض معلمة بمدرسة السلام الإبتدائية التابعة لإدارة البساتين التعليمية، للاعتداء بالضرب والسباب من قبل ولية أمر، بعد أن رفضت المعلمة مغادرة أبنائها قبل انتهاء اليوم الدراسي، دون عذر مقبول وتم عمل محضر بالواقعة.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ، تمام محمد تمام رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمعادي، ومحامى النقابة الفرعية بمرافقة المعلمة ومتابعة تطورات بلاغ الشرطة.



وطالب نقيب المعلمين، بضرورة حماية المعلمين أثناء أداء رسالتهم داخل المدارس.

وكانت نقابة المعلمين، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة مع بداية انطلاق الدراسة ، وتخصيص رقم واتس أب 01555208606 ‏لتلقى شكاوى المعلمين ، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أى معلم يواجه أى مشكلة خلال تأديه رسالته فى تربية وتعليم الأجيال .



