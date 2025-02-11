اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 فبراير 2025 11:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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نتنياهو يهدد بإلغاء اتفاق وقف إطلاق النار إذا لم تطلق "حماس" سراح الرهائن السبت المقبل

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 09:37 م
نتنياهو يهدد بإلغاء اتفاق وقف إطلاق النار إذا لم تطلق "حماس" سراح الرهائن السبت المقبل بنيامين نتنياهو
أ ش أ

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هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم إنهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزةً في حال لم تطلق حركة "حماس" سراح الرهائن المحتجزين بالقطاع، يوم السبت المقبل.

وقال نتنياهو، في تصريحات بثتها وسائل إعلام إسرائيلية، إنه "إذا لم تفرج حماس عن رهائننا بحلول ظهر يوم السبت المقبل، فإن اتفاق وقف إطلاق النار سيتوقف العمل به، كما سيستأنف الجيش قتاله الشديد حتى يتم التخلص نهائيًا من حماس" .

وأضاف: "لقد رحبنا جميعًا فى الحكومة بمطلب الرئيس ترامب بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة بحلول ظهر السبت المقبل، كما رحبنا برؤيته لمستقبل غزة بعد الحرب".

وتابع: "وجهت الجيش الليلة الماضية بتجميع قوات الجيش داخل وحول قطاع غزة، و أن هذه العملية تُجرى حاليًا وسيتم الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن".







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وقف إطلاق النار

بنيامين نتنياهو

إطلاق سراح الرهائن






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