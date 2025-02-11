ميناء دمياط يبحث تعزيز الاستفادة من خط "الرورو" لدعم الصادرات المصرية

كتب سيد الخلفاوى

عقد اللواء أحمد حمدى عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط، للتشغيل، ورئيس لجنة تنسيق إجراءات تشغيل خط الرورو الرابط بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالى، اجتماعًا موسعًا مع محمد عبد اللطيف فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، بحضور ممثلى ثلاث شعب تجارية معنية بالتصدير، وهى شعبة المصدرين، وشعبة الخضار والفاكهة، وشعبة مستخلصى الجمارك، و المهندس إسلام حسنى ممثل شركة بأن مارين الشركة المشغلة للخط الملاحى بمصر.



جاء ذلك فى إطار التعاون المشترك بين هيئة ميناء دمياط والغرفة التجارية بالمحافظة لدعم حركة التجارة وتيسير عمليات التصدير، وتوجيهات اللواء طارق عدلى عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.



وناقش الاجتماع سبل تنشيط حركة التصدير، وتحفيز المصدرين ورجال الأعمال للاستفادة من التسهيلات الممنوحة للتعامل عبر خط "الرورو" الذى يعد نقطة انطلاق للبضائع المصرية إلى الأسواق الأوروبية وتعظيم الاستفادة منه فى تعزيز التبادل التجارى بين مصر وأوروبا، بالإضافة إلى استعراض عدد من الاستفسارات المطروحة من المصدرين وتقديم الإجابات عنها إلى جانب توضيح التسهيلات المقدمة لزيادة حجم الصادرات المصرية.

وأكد اللواء أحمد حمدى على أهمية خط "الرورو" بميناء دمياط، نظرًا لما يتمتع به من مزايا فى سرعة الإجراءات وتسهيل نفاذ البضائع إلى السوق الأوروبية، مما يمنحه ميزة تنافسية مقارنة بالموانئ الأخرى. كما أشاد بالدور الحيوى الذى تقوم به الغرفة التجارية، مؤكدًا دعم هيئة الميناء لكافة الجهود المبذولة لتطوير بيئة العمل وتعزيز التعاون مع المجتمع التجاري.

وقد أكد الجانبان على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات التى تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع، وأهمية استمرار التنسيق بين الغرفة التجارية وهيئة ميناء دمياط والجهات المعنية لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمصدرين.



ويأتى هذا الاجتماع فى إطار حرص هيئة ميناء دمياط على تعزيز دورها كمركز لوجستى متكامل، داعم لتيسير حركة الصادرات المصرية.