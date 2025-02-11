اليوم السابع
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موعد احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بعيد دخول المسيح الهيكل

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 03:00 ص
موعد احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بعيد دخول المسيح الهيكل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
كتبت – بتول عصام

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يتساءل الأخوة الأقباط عن موعد احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل. إذ تستعد الكنيسة في شهر فبراير الجاري، للاحتفال بعيد دخول السيد المسيح الهيكل، في السبت الموافق 15 فبراير 2025.

ويعد عيد دخول السيد المسيح الهيكل أحد الأعياد السيدية الصغرى، في الكنيسة الأرثوذكسية، وتعود قصته إلى أنه في اليوم الأربعين لميلاد المسيح أخذته العذراء مريم ومعها يوسف النجار، وذهبا به إلى الهيكل لكي يقدما عنه الذبيحة المطلوبة حسب مقدرتهما. وكان في الهيكل كاهن شيخ اسمه سمعان، وعندما دخلا بالطفل ليصنعا له حسب عادة الناموس، أخذه سمعان على ذراعيه وبارك قائلًا: "الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام".

جدير بالذكر أن تستعد الكنيسة الأرثوذكسية لبدء صوم يونان لعام 2025، المعروف بـ"صوم أهل نينوى"، أحد أصوام الدرجة الأولى، ويتميز بعمقه الروحي ورسالته المرتبطة بالتوبة، إذ يبدأ صوم يونان يوم الإثنين الموافق 10 فبراير، ويستمر حتى الأربعاء 12 فبراير، ويكون الفصح الخميس الموافق 13 فبراير.
 







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عيد دخول المسيح الهيكل

صوم يونان

الكنيسة الارثوذكسيه

الكنيسه



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