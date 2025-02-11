موسم السياحة الشتوى.. انتعاشة حركة البواخر والمراكب الشراعية فى نيل أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثًا مباشرًا، من مدينة أسوان عروس المشاتى فى مصر عاصمة أفريقيا، بالتزامن مع الموسم السياحى الشتوى وإقبال الزائرين من شتى دول العالم وداخل مصر.

وتجولت عدسة "اليوم السابع" بين مشاهد المراكب الشراعية والبواخر السياحية فى نهر النيل، وهى تتناسق مع جمال الطبيعة والمناظر الخلابة للجبل والأراضى الخضراء وصفاء مياه النيل.

وتشهد أسوان، انطلاقة للموسم السياحى الشتوى الذى يبدأ مع شهر أكتوبر من كل عام ويستمر حتى شهر مايو من العام الذى يليه، وتتميز هذه الفترة جنوب مصر بطقس دافئ معتدل على أغلب الأنحاء.

ويستمتع السائح خلال زيارته لأسوان، بالعديد من المعالم السياحية والأثرية والبيئية، ويمكنه زيارة المعابد والمتاحف التى تشتهر بها أسوان ومنها أبوسمبل وفيله والنوبة، وكذلك المعالم السياحية ومنها السد العالى والحديقة النباتية والقرى النوبية.