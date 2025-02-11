ملك الأردن يلتقى مستشار الأمن القومى الأمريكي.. ويؤكد ضرورة حل الدولتين

وكالات

التقى ملك الأردن عبد الله الثاني مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، في واشنطن، وأكد على ضرورة تحقيق السلام في فلسطين على أساس "حل الدولتين"، وفق ما ذكر الديوان الملكي الأردني في بيان.

وقال الديوان الملكي إن ملك الأردن بحث مع مستشار الأمن القومي الأميركي أيضاً "أبرز المستجدات الإقليمية والشراكة الاستراتيجية في لقائهما الذي عقد، الاثنين"، فيما أشار الملك عبد الله إلى أهمية "الدور المحوري" للولايات المتحدة في دعم جهود السلام.

وأضاف البيان أن الملك عبد الله "أعاد التأكيد على مواقف الأردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وعلى ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

وأثار مقترح ترامب، الذي طرحه قبل أسبوع، ويتضمن سيطرة الولايات المتحدة على غزة، وإخراج سكانها، وتحويل المنطقة التي مزقتها الحرب إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" موجة تنديد ورفض عربية ودولية لتهجير الفلسطينيين أو نزع ملكيتهم للقطاع.

وزاد المقترح من تعقيد الوضع الإقليمي الحساس، بما في ذلك وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل، وحركة "حماس" بعد وساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة.