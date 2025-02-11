ملك الأردن يلتقى فى واشنطن مستشار الأمن القومى الأمريكى

كتب سمير حسنى

التقى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بن الحسين، فى واشنطن "مايك والتز مستشار الأمن القومى الأمريكي.

كان العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، أكد أن أمن الأردن واستقراره جعله مقصدا للعديد من الاستثمارات الأجنبية فى مختلف القطاعات.



جاء ذلك خلال اجتماع العاهل الأردنى فى مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس، برؤساء تنفيذيين لشركات ورؤساء جامعات ومؤسسات تعليم عال أمريكية، لبحث سبل بناء وتطوير شراكات مع الأردن.



وشدد العاهل الأردنى، خلال الاجتماع، الذى نظمته حاكمة ولاية ماساتشوستس مورا هيلى، على أهمية توسيع التعاون بين الأردن والولايات المتحدة، والبناء على الشراكة الاستراتيجية بينهما.



وتحدث الملك عبدالله الثانى عن المزايا الاستثمارية فى المملكة، مستعرضا جهود الأردن لتحقيق النمو الاقتصادى وتطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، من خلال رؤية التحديث الاقتصادى والتحديث الإدارى، بما يعزز دور الأردن كمركز إقليمى للخدمات والريادة.