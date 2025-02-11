ملك الأردن يجدد التأكيد على موقف بلاده الثابت ضد تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة

كتب أحمد عبد الرحمن

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثانى، إنه جدد التأكيد على موقف الأردن الثابت ضد تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وهذا هو الموقف العربى الموحد، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.



وتابع ملك الأردن: "يجب أن تكون أولوية الجميع إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها والتعامل مع الوضع الإنسانى الصعب في القطاع"، مستطردا: "نتطلع لاستمرار جهود الولايات المتحدة وجميع الأطراف لتثبيت وقف إطلاق النار".



وشدد العاهل الأردني، على أن السلام العادل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مضيفا أن ترامب رجل سلام وكان له دور محورى في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.



وواصل: "سنستمر في العمل بشكل فاعل مع شركائنا لتحقيق السلام العادل والشامل للجميع في المنطقة".