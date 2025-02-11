ملك الأردن: يجب أن تكون إعادة إعمار غزة دون تهجير أولوية.. وتدهور الأوضاع سيؤثر سلبيا على المنطقة

أحمد علوى

قال ملك الأردن عبد الله الثانى فى كلمه له عقب لقاؤه بترامب، أنهيت للتو مباحثات بناءة مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض وبحثنا الشراكة الراسخة بين البلدين.

وأضاف الملك عبد الله بحثنا الشراكة بين البلدين وأهميتها في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن المشترك، وأكدت أن مصلحة الأردن واستقراره وحماية الأردن والأردنيين بالنسبة لي فوق كل اعتبار.

وتابع " أعدت التأكيد على موقف الأردن الثابت ضد تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وأن هذا هو الموقف العربي الموحد ويجب أن تكون أولوية الجميع إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها.

وقال ملك الاردن، يجب التعامل مع الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة، والسلام العادل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

والسلام العادل يتطلب الدور القيادي للولايات المتحدة والرئيس ترامب رجل سلام.الرئيس ترامب كان له دور محوري في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

ونتطلع إلى استمرار جهود الولايات المتحدة وجميع الأطراف لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

مشيرا إلى أهمية العمل لخفض التصعيد في الضفة الغربية لمنع تدهور الأوضاع، حيث ان تدهور الأوضاع ستكون له آثار سلبية على المنطقة بأكملها، وسنستمر في العمل بشكل فاعل مع شركائنا لتحقيق السلام العادل والشامل للجميع في المنطقة.