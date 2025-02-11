ملك الأردن: ننتظر خطة مصر بشأن غزة

كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها، أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قال في رد على سؤال عما إذا كانت لدى بلاده مساحة من الأرض لإقامة الفلسطينيين :" سأفعل ما فيه مصلحة الأردن".



وتابع ملك الأردن: "ننتظر أن نرى خطة من مصر بشأن غزة".

واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله لدى وصولهما إلى مقر البيت الأبيض.



ومن المقرر أن يلتقي الملك عبدالله الثاني، خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، وأعضاء لجان في مجلسي الشيوخ والنواب.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال: "سنعمل على إدارة غزة بشكل صحيح للغاية ولكن لن نشتريها"، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وجدد ترامب تمسكه بمهلة السبت كموعد نهائي لتسليم حماس للمحتجزين.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يعتقد أن حماس ستلتزم بالإفراج عن المحتجزين يوم السبت كموعد نهائى، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وتابع ترامب: "الفلسطينيون سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة".