مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين فى انقلاب سيارة عمالة زراعية بصحراوى البحيرة

البحيرة -ناصر جودة

لقى شخصان مصرعهما، بينما أصيب 15 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق العدالة بوادى النطرون.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم إيداع الجثتين بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون تحت تصرف جهات التحقيق، وكذلك نقل المصابين لذات المستشفى لإسعافهم.