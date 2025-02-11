مستشفى العريش العام يوفر خدمة فحص شرايين المخ بتقنيات متطورة

العريش - محمد حسين

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء عن بدء خدمة فحص شرايين المخ لأول مرة في مستشفى العريش العام، بعد تركيب وتشغيل جهاز الأشعة المقطعية المتطور GE 128s، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز الخدمات الطبية داخل المحافظة.

وأكد الدكتور بدر، أن هذه الخدمة الجديدة ستمكن المرضى من إجراء الفحوصات المتقدمة داخل شمال سيناء دون الحاجة إلى السفر خارجها، مما يوفر عليهم الوقت والتكاليف، وأضاف أن الجهاز الحديث يتيح تشخيص أمراض شرايين المخ بدقة وسرعة، ما يساعد الأطباء في اتخاذ القرارات العلاجية المناسبة في الوقت المناسب.

من جهتها، أوضحت الدكتورة منى يوسف حرب، مدير إدارة الطب العلاجي، أن فحص شرايين المخ يعد من الفحوصات الأساسية للكشف عن انسداد الشرايين، وتمدد الأوعية الدموية، وتشوهات الأوعية الدموية، والتي قد تؤدي إلى السكتة الدماغية أو نزيف المخ، وأضافت أن الجهاز الجديد يتميز بقدرته على توفير صور عالية الدقة، ما يسهم في دقة التشخيص وسرعة اتخاذ القرار العلاجي.

بدوره، أشار ياسر رمضان، مشرف الأشعة بمديرية الصحة، إلى أنه تم فحص 14 حالة خلال فترة التدريب على الجهاز، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير القطاع الصحي بالمحافظة وتزويده بأحدث التقنيات الطبية لخدمة المواطنين.