مدينة الطود بالأقصر تقود حملات نظافة وتجميل وترفع 24 طن مخلفات من القرى

الأقصر – أحمد مرعى

تابع علي سيد صادق رئيس مركز ومدينة الطود، أعمال حملات النظافة والتجميل داخل نطاق مركز ومدينة الطود، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية ورفع كفاءة الطرق ومستوى النظافة والتجميل.

وأسفرت الحملات في قرية العديسات بحري برئاسة بصري النوبي يوسف رئيس القرية عن رفع 8 طن قمامة و4 طن نواتج قص وتهذيب الأشجار العالية وأشجار الزينة، و12 طن رفع الأتربة بطريق مدخل العديسات الغربي ومنطقة أرض موقف خط سير العديسات بحري وتمهيد الطرق الداخلية بالقرية.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود، أعمال تجميل الزراعات بالجزر والحدائق، ورفع مستوى التجميل بطريق مسار القاهرة ـ أسوان، وذلك بدايةً من حدود المركز شمالاً حتى حدود المركز جنوباً مع قرية الشغب، من أعمال النظافة وقص وتهذيب الأشجار بالجزر والحدائق وريها طبقاً للجدول الزمني المحدد للري.

وكان قد افتتح علي سيد صادق رئيس مركز ومدينة الطود، سوق اليوم الواحد بقرية المريس غرب مدينة الطود، بحضور مسئولي إدارة تموين الطود، وسط إشادة كبيرة من المواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة، وذلك لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الطود، أن السوق يوفر مجموعة متنوعة من المنتجات والسلع الغذائية الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مخفضة للتخفيف على المواطنين وتوفير احتياجاتهم، مشيرا إلى أن إقامة السوق تمت بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة وكيل وزارة التموين الدكتور تامر صلاح مختار.