مخالفات المرور.. طرق سداد مخالفات رخص القيادة لمالك آخر فى خطوات

كتب عبد الرحمن سيد

أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية خدمة للمواطنين لتسديد قيمة مخالفات المرور للسيارات لأى شخص ولا يشترط المالك ليقوم بسداد قيمة تلك المخالفات فى حالة عدم دراية صاحب المركبة بخطوات تسهل عليه إنهاء تلك الخدمة لذا يمكن لشخص أخر سداد المخالفات الخاصة برخص القيادة والتابعة لمالك آخر، وذلك عن طريق الآتي:

-الدخول إلى بوابة مصر الرقمية والنقر على زر الخدمات الإلكترونية من الشريط العلوي.

-من خلال النقر على هذا الزر سيظهر مجموعة من الخيارات، قم بالنقر على زر مركباتي.

-سيظهر في الخيار قبل الأخير أيقونة باسم سداد مخالفات مركبة لمالك آخر.

-قم بملء البيانات المطلوبة والتي تتمثل في اسم المالك الآخر ورقم بطاقته ورقم لوحة السيارة وكذلك رقم الهاتف وتاريخ الميلاد ورقم رخصة السيارة.

-من ثم يظهر أمامك على الشاشة قيمة المخالفات المُستحقة الدفع.

-يمكنك الدفع إلكترونياً عبر المنصة الرقمية التابعة لجمهورية مصر العربية، حيث توفر المنصة خيارات دفع مرنة.