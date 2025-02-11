محافظ قنا يعلن بدء تنفيذ محطة طاقة شمسية بصحراء نجع حمادي بـ 30 مليار جنيه

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، عن انطلاق أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 1 جيجاوات، وسعة تخزين تصل إلى 200 ميجاوات/ساعة، وتمتد المحطة على مساحة 3,888 فدانًا بقرية "هو" التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك باستثمارات إجمالية تقدر بـ30 مليار جنيه، وتتولى تنفيذ المشروع شركة نروجية، المتخصصة في تطوير وبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عُقد محافظ قنا بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.

حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة، والنائب أسامة الهواري و النائب طارق رسلان، عضوا مجلس الشيوخ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، والعُمد ومشايخ وكبار العائلات بمراكز شمال المحافظة.

وأعرب محافظ قنا، عن تقديره للدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لمحافظات الصعيد، مشيدًا بالإنجازات التي حققتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تنفيذ المشروعات التنموية التي ساهمت في تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للأسر الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن دعم مشروع "أوبليسك" لإنشاء محطة الطاقة الشمسية هو واجب وطني، لما يمثله من إضافة نوعية لقطاع الطاقة النظيفة بالمحافظة.

وشدد محافظ قنا، على أن المحافظة ستتولى مسؤولية اختيار العمالة والشركات والمقاولين المتقدمين لتنفيذ أعمال تسوية الموقع العام، والطرق الداخلية، ومصارف مياه الأمطار الخاصة بالمحطة، موضحا أنه تم الاتفاق مع الشركة المنفذة على تخصيص نسبة لا تقل عن 50% من فرص العمل، المباشرة وغير المباشرة، لأبناء المحافظة، مع إمكانية زيادة هذه النسبة، إضافةً إلى منح الأولوية للمقاولين وشركات القطاع الخاص المحلي المؤهلة للعمل بالمشروع.

كما شهد اللقاء استعراضًا للإجراءات الجارية لبدء تنفيذ المشروع، حيث تم تحديد الجدول الزمني للانتهاء من الأعمال في سبتمبر 2026، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، إذ يُعد من المشروعات الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، ما يجعله عامل جذب رئيسي للاستثمارات الأجنبية من مختلف دول العالم.