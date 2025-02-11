محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات طابا للاحتفال بالعيد القومى الـ 36 للمحافظة

جنوب سيناء – فايزة مرسال

في إطار استعدادات محافظة جنوب سيناء للاحتفال بالعيد القومي الـ 36، ذكرى استرداد طابا آخر شبر من أرض الوطن، قام الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بجولة ميدانية في مدينة طابا لتفقد سير الأعمال بعدد من المواقع الحيوية، وذلك ضمن استراتيجية الدولة المصرية 2030، وتنفيذًا لرؤية القيادة السياسية التي أكد خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن "المعركة القادمة هي معركة تعمير وبناء"، مشددًا على ضرورة توسيع قاعدة التنمية في جميع المجالات، بما في ذلك البنية التحتية، والقطاعان الصناعي والسياحي، لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وخلال جولته، تفقد المحافظ ساحة العلم بمدينة طابا، التي ستشهد الاحتفالات الرسمية بالعيد القومي للمحافظة، حيث شدد على أهمية الانتهاء من أعمال التطوير في الساحة بما يليق بهذه المناسبة الوطنية الكبرى، مؤكدًا ضرورة تزيين الساحة بالعلم المصري وتوفير بيئة مناسبة للزوار والمواطنين.

كما تفقد المحافظ محطة تحلية مياه الشرب بالمدينة، التي تُعد من أبرز المشروعات الحيوية في إطار الجهود المستمرة لتوفير مياه شرب نقية ومستدامة لسكان المنطقة وزوارها، وتُعتبر هذه المحطة مشروعًا استراتيجيًا يضمن توفير المياه على مدار العام، خاصة مع تزايد أعداد السياح والمقيمين في طابا خلال موسم السياحة الصيفي.

وفي إطار الاستراتيجية المتكاملة لتنمية جنوب سيناء، التي صدّق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2024، وتنفيذًا لمقولته بأن "تنمية سيناء وتعميرها هو واجب وطني مقدس"، تفقد المحافظ الأراضي المقترحة لمشروعات الاستثمار في طابا، وأكد أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التصنيف السياحي للمنطقة، فضلًا عن توفير فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي تلعبه هذه الاستثمارات في دعم الاقتصاد الوطني.

وحرص الدكتور خالد مبارك على توجيه رسالة توعية للشباب والمواطنين، مؤكدًا أهمية المشاركة الفاعلة في الاحتفالات بالعيد القومي، والتمسك بالقيم الوطنية، وتعزيز الانتماء للمحافظة والوطن، وأشار إلى أن هذه الاحتفالات ليست مجرد مناسبة للاحتفال، بل فرصة لاستعراض الإنجازات والانتصارات التي حققتها المحافظة في مختلف المجالات.

وأضاف المحافظ، أن احتفالات هذا العام ستشهد فعاليات ثقافية وفنية متنوعة، إلى جانب محاضرات توعوية للشباب حول أهمية تاريخ جنوب سيناء ودورها في بناء الدولة المصرية الحديثة، مشددًا على أن جميع هذه الأنشطة تهدف إلى تعزيز الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة، وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية والتطوير.