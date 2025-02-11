محافظ بورسعيد ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض أهلا رمضان بتخفيضات 30%.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مساء اليوم الثلاثاء، من معرض "أهلا رمضان"، الذى افتتحه اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، ومحمد سعدة السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، جاء ذلك وسط تواجد آلاف المواطنين، وبحضور جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية ووسائل الإعلام المختلفة.

ويُقام المعرض على مساحة 1000 متر مربع، ويضم 23 قسمًا لبيع السلع الغذائية وغير الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان المبارك، بجودة عالية وكميات وفيرة وتخفيضات على الأسعار تصل 30% وتتجاوز هذه النسبة في بعض السلع، حيث يضم المعرض أقساما لبيع: الحبوب، والبقوليات، الزيوت، اللحوم، الدواجن، منتجات الألبان، العصائر، الحلوى، مستلزمات المنزل، أدوات بلاستيكية، فوانيس رمضان، والبخور، وعدد من السلع الأخرى.

وتفقد محافظ بورسعيد عقب الافتتاح أقسام المعرض المختلفة، مُطمأنًا على جودة السلع الغذائية وتوافرها بكميات وفيرة، ووجود تخفيضات ملموسة على الأسعار بنسب أقل عن مثيلتها بالأسواق خارج المعرض.

كما استفسر محافظ بورسعيد من المواطنين زوار المعرض عن مدى رضاهم على محتوى معرض أهلا رمضان وأسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، والذين أشادوا بدورهم بجودة وأسعار السلع المختلفة.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر إلى الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعدة، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، والعاملين بالغرفة المشاركين في تنظيم المعرض، على جهودهم في ظهور معرض أهلا رمضان بهذا المظهر الحضاري المشرف لمحافظة بورسعيد، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة للمعرض لضمان تحقيق الهدف منه في توفير كافة السلع التي تلبي احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك بجودة عالية وسعر مناسب وكميات كبيرة. وأكد أنه سيتابع بشكل يومي المعرض وسيقوم بجولات مفاجأة طوال فترة إقامته لمتابعته على أرض الواقع.

ومن جانبه، وجه محمد سعدة الشكر إلى اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، لدعمه للمعرض وتوجيهه للأجهزة التنفيذية بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لإقامته بالشكل الذي يليق بأبناء بورسعيد الباسلة والمظهر الحضاري للمحافظة.

وأكد أن هناك رقابة ومتابعة مشددة على المعرض من الغرفة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية طوال فترة إقامته التي تمتد لمدة شهر، للتأكد من توافر كافة احتياجات المواطنين من السلع المختلفة بجودة عالية وأسعار مخفضة بنسب خصم وصلت إلى 30% في العديد من السلع وتجاوزت تلك النسبة في بعض السلع الأخرى، لافتا أنه جرى وضع أرقام غرفة العمليات في كافة أرجاء معرض أهلا رمضان لتلقى أى مقترحات أو استفسارات أو شكاوى من المواطنين، وسرعة التعامل معها، كما ستقوم غرفة العمليات بمتابعة السلع طوال فترة إقامة المعرض.

وأشار إلى أنه وجميع أعضاء مجلس الإدارة متواجدون على مدار اليوم طوال فترة إقامة المعرض للتواصل مع المواطنين ومتابعة السلع المعروض.

وتحملت الغرفة التجارية في بورسعيد كافة تكاليف إقامة معرض أهلا رمضان مقابل قيام العارضين المشاركين بالمعرض بعرض السلع بأسعار أقل عن مثيلتها فى الأسواق خارج المعرض وبشكل يلمسه المواطنون.



افتتاح المعرض



المحافظ بالمعرض



بيع وشراء بالمعرض



تفقد المعرض



رؤية السلع