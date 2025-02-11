محافظ بنى سويف يفتتح مشروع إعادة تأهيل 80 منزلا بقرى ناصر تحت مظلة حياة كريمة

بنى سويف ـ هانى فتحى

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، مشروع إعادة تأهيل 80 منزلاً بمركز ناصر، تفعيلاً للبروتوكول الموقع بين جمعية الأورمان وشركة المراسم الدولية، والذي نفذته الجمعية ضمن خطتها لتطوير القرى وتحسين بيئة السكن فيها، في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور: شوقى هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر، رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ممدوح حلمي وربيع محمد مديرى جمعية الأورمان ببنى سويف، مدحت جابر مدير المتابعة بشركة المراسم الدولية، وبعض قيادات ومسؤولى الوحدة المحلية والتضامن بناصر.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ عددا من المنازل ـ بقرية الزيتون التي شهدت مراسم افتتاح المشروع ـ وتضمنت أعمال التطوير إعادة تأهيل ورفع كفاءة، من حيث استكمال ارتفاع المنازل، والتعريش "عروق ، ألواح، أبلاكاش، طبقة لياسة اسمنتية" وتركيب نجارة أبواب ونوافذ، وصلات سباكة ومياه وكهرباء داخلية ومحارة من الداخل والخارج ورفع كفاءة الحمامات وتشطيبها وتركيب سيراميك للحوائط والأرضيات ودهانات داخل وخارج وتركيب سلالم، حيث بلغ إجمالي المنازل المطورة 80 منزلا ( 40 بقرية الزيتون+ 40 بقرية الرياض).

وأعرب المحافظ عن حرصه مشاركة الأهالي فرحتهم بمنازلهم، مثمنا التعاون البناء والشراكة الهادفة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز دور المشاركة المجتمعية ، لافتا إلى أن توفير سكن كريم أحد محاور وأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لاسيما وأن الزيتون والرياض من القرى التي شهدت تنفيذ حزمة من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، مشيدا بجهود الأورمان باعتبارها أحد أبرز الكيانات المجتمعية الرائدة الموقعة على وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي التي أطلقتها المحافظة كأول وثيقة تستهدف تعزيز وتنظيم و العمل الأهلي والتطوعي

فيما أكد مسؤول الأورمان، أن الجمعية تُرحب بالتعاون مع كافة المؤسسات والهيئات الاقتصادية لدعم وتنمية القرى فى محافظات الجمهورية عامة والصعيد بشكل خاص، وذلك في إطار مشروع الأورمان لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا لتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومن خلال التعاون مع كافة الشركاء فى هذا المجال لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجا فى أفضل صورة ممكنة

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أن البيت الوحد شمل تأهيل وتشطيب منزل 2حجره وصاله ومطبخ وحمام حيث تم (إستكمال المبانى _ تعريش الاسقف الخشبيه ـ تأسيس الكهرباء ـ تأسيس السباكه بالمنزل ـ تركيب ابواب وشبابيك ـ محاره المنزل ـ عمل ارضيات المنزل بالسيراميك وحوائط المطبخ والحمام _ دهان حوائط المنزل بالبلاستيك ودهان الابواب والشبابيك باللاكيه ـ تشطيب واجهات المنزل - تشطيب سباكه وكهرباء المنزل).



محافظ بني سويف يتحدث إلى الأهالى