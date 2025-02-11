محافظ المنوفية: تسهيل إجراءات التصالح والتقنين على المواطنين

المنوفية - محمد فتحى

ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعاً بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ونوابهم المختصين لملف التصالح، مدير عام مركز معلومات شبكات المرافق، وعدد من مديري عموم إدارات الديوان العام والجهات المختصة.

وفي مستهل الاجتماع، قدم محافظ المنوفية خالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجُموع شعب المحافظة بمناسبة قُرب حلول شهر رمضان المُعظم، داعياً الله عز وجل أن يُعيده علينا وعلي مصرنا الغالية بالخير واليُمن والبركات.



تناول الاجتماع مناقشة آلية تنفيذ قرارات وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وعدد من الملفات الهامة ، حيث كلف المحافظ بضرورة التوسع في إقامة معارض ومنافذ " أهلاً رمضان " بجميع مراكز وقري المحافظة مع استمرار عمل " سوق اليوم الواحد " لضمان توافر كافة السلع الغذائية والإستيراتيجية ذات الجودة العالية وبأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم وذلك من خلال تفعيل أطر التنسيق بين مختلف الجهات المعنية والغرفة التجارية والمجتمع المدني ، فضلاً عن تقديم التيسيرات اللازمة للجهات العارضة لضمان الإمداد المُستمر للسلع وتفعيل آليات مراقبة السيطرة على الأسعار بصورة يومية من خلال شن الحملات التفتيشية المكثفة بما يدعم جهود الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.



وفى إطار اهتمام وحرص المحافظة على تلبية احتياجات ومتطلبات الأسر الأولى بالرعاية لوصول الدعم لمستحقيه، وجه محافظ المنوفية بتشكيل لجنة تضم التضامن الاجتماعي والأوقاف والوحدات المحلية ومسئول من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام، للإشراف والمتابعة على عملية توزيع تلك المساعدات بكافة أشكالها المادية والعينية بما يحقق العدالة الاجتماعية والتخفيف عن كاهل المواطنين من تلك الفئات.



وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كافة أشكال التعديات عليها وتطبيق القانون بكل حزم للحفاظ علي هيبة وحقوق الدولة ومقدرات الأجيال القادمة ، شدد المحافظ على المتابعة المستمرة لتنفيذ أعمال الموجة الـ25 لإزالة التعديات ، موجهاً بضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف من الموجه بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة.



فيما تابع المحافظ نسب الإنجاز بملف التصالح علي مخالفات البناء ومنظومة تقنين أراضى أملاك الدولة بكل وحدة محلية على حدة ، مشدد بإستمرار تضافر الجهود وتسريع وتيرة العمل بتلف الملفات وتقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقاً لأحكام القانون تحقيقاً للصالح العام للدولة والمواطن ، والمتابعة اللحظية لمنظومة المتغيرات المكانية وموقف الردود ، وتم استعراض جهود المنظومة والإجراءات المتخذة حيال الحالات الغير قانونية ، موجهاً السكرتير العام المساعد بعقد لقاء مع المختصين بالمنظومة لمراجعة الموقف العام للحالات وما تم إتخاذه من إجراءات والعرض عليه ، مؤكداً علي أنه لن يسمح بأي تهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن أداء واجبه الوظيفي تحقيقاً للصالح العام .



وخلال الإجتماع ، شدد محافظ المنوفية علي تكثيف حملات الإشغالات والنظافة العامة موجهاً بتوحيد رسوم تحصيل الاشغال بنطاق المراكز والمدن والأحياء ، والنزول الميداني لكافة مواقع العمل لمتابعة نسب إنجاز مشروعات الخطة الإستثمارية للعام الحالي ، والتواصل الفعال مع شكاوي المواطنين والاستجابة الفورية لمطالبهم للارتقاء بمستوي جودة الخدمات.

وأكد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار متابعة ألية تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة " 100مليون شجرة " ، مشيرا إلى أنه سيتم تكويد كافة أشجار المبادرة من خلال مديرية الزراعة والوحدات المحلية بما يضمن استدامة المبادرة وتحقيق أهدافها البيئية.



