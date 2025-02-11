محافظ القليوبية يشهد حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

قاد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بقرية سرياقوس بمركز ومدينة الخانكة، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية والجهات والأجهزة المعنية، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وفى إطار الموجة 25 لإزالة التعديات.

ونجحت الحملة فى تنفيذ إزالة 7 قرارات بإجمالى مساحة 4800م2، حيث تم إزالة لحالات تعد بالبناء على الأراضى الزراعية بأرض المواسير بحوض الجهلان وحوض الصابونية التابعين لقرية سرياقوس بمركز ومدينة الخانكة، وتمت إزالة المخالفة بالكامل بمعدات الوحدة المحلية بهدف تحقيق الردع العام ومنع المخالفات بالمنطقة، كل الحالات عبارة عن جمالونات بأسقف صاج وحوائط خرسانية.

وجاءت الحملة بحضور كلا من اللواء اللواء فؤاد الطيب نائب مدير أمن القليوبية، واللواء أحمد عبد الرحمن مساعد مدير الأمن، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد أبو ليلة رئيس مدينة الخانكة، والمهندسة وسام الشامى مدير إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، على التصدى للتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بكل حسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أى تعديات، وإزالتها فى المهد والتعامل الفورى معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين، ومؤكدا أيضا على الأهمية القصوى التى توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعامل الفورى مع أى مخالفة يتم رصدها فى المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتى تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وأوضح المحافظ، حرصه على فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون من خلال إزالة كافة مخالفات المبانى القائمة سواء كانت بناء بدون ترخيص أو تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ولن يتم التراخى فى إزالة تلك المخالفات أيا كان أصحابها.

أثناء الحملة بالخانكة



أثناء الحملة



إزالة مخالفات البناء



جانب من الحملة



خلال الحملة المكبرة



محاغظ القليوبية خلال الحملة