محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزى فى جولة مفاجئة

الغربية - محمد طارق

أجرى اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، جولة تفقدية مفاجئة بمستشفى قطور المركزى، لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، في إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة المنظومة الصحية، وتحقيق أعلى معدلات الرعاية للمرضى.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ أقسام الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، ووحدات الغسيل الكلوى والحضّانات، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، مشددًا على ضرورة تحقيق أعلى درجات الانضباط داخل المستشفى، والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالي الغربية.

وأشاد المحافظ خلال زيارته بجهود الأطقم الطبية والتمريضية، موجهًا لهم الشكر والتقدير على تفانيهم في العمل، ودورهم المحوري في تقديم الرعاية الصحية للمرضى، مؤكدًا أن الدولة تدعم وتقدر جهودهم المبذولة في خدمة المواطنين، وخاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصحي.

كما استمع "الجندي" إلى عدد من المرضى وذويهم، واستفسر عن مدى رضاهم عن مستوى الرعاية الصحية والخدمات المقدمة، موجهًا المسؤولين بسرعة تذليل أي عقبات تواجه المرضى، ومتابعة الحالات الحرجة لضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة في أسرع وقت.

ووجّه المحافظ إدارة المستشفى بتكثيف إجراءات مكافحة العدوى، ورفع مستوى النظافة داخل الأقسام المختلفة، مع التأكيد على تحسين بيئة العمل للأطباء والتمريض، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لدعم المنظومة الصحية، بما يضمن تقديم خدمة طبية متكاملة تليق بالمواطنين.

وفى ختام الجولة، شدد اللواء أشرف الجندى على أن محافظة الغربية لن تدخر جهدًا في دعم القطاع الصحي وتطوير المستشفيات، لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات الدولة، وأن الجهود مستمرة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في جميع المراكز والمدن.