محافظ الشرقية يفتتح معرضى أهلا رمضان بههيا والإبراهيمية

الشرقية- إيمان مهنى

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية معرض أهلا رمضان بمدينة ههيا والمقام بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والتجارة الداخلية ورئاسة مركز ههيا بأرض السنترال القديم علي مساحة 500م لتوفير جميع احتياجات الأسر من السلع الغذائية الأساسية وياميش رمضان بأسعار مخفضة.

وأكد محافظ الشرقية أن هذه المعارض تأتي ضمن خطة متكاملة تشمل سلسلة من المعارض والمنافذ المنتشرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، لافتا إلى أنه تم التنسيق بين مديرية التموين وكبار الموردين وسلاسل التجزئة الكبرى لعمل تخفيضات كبيرة على العديد من المنتجات والمواد الغذائية تصل إلى 30 %.



وتفقد محافظ الشرقية أجنحة المعرض والذي يضم 15 باكية تحتوي علي جميع السلع الأساسية التي يحتاج إليها المواطن في حياته اليومية من لحوم ، وزيوت، سكر، أرز، مكرونة، خضروات، فاكهة، منتجات ألبان، وسلع تموينية متنوعة، بالإضافة إلى ياميش رمضان بمختلف أنواعه، بما في ذلك التمر، والمكسرات، والزبيب، والقراصيا، وجوز الهند، وجميعها متوفرة بأسعار مخفضة تناسب جميع فئات المجتمع .

وخلال جولته داخل المعرض قرر محافظ الشرقية تخفيض بعض أنواع السلع والخضروات كالزيت والطماطم والبلح وذلك تيسيراً علي المواطنين بالاضافة إلى مصافحة رجال الدين الإسلامي والمسيحي المتواجدين بالمعرض والذين أعربوا عن سعادتهم بافتتاح المعرض مؤكدين أن هذه المعارض تسهم بشكل مباشر في تحقيق التوازن في الأسواق وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، لا سيما في ظل إرتفاع الأسعار بالأسواق الحرة.

وبعدها توجه محافظ الشرقية لافتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة الابراهيمية والمقام أمام مركز شباب الإبراهيمية على مساحة 310 م ويضم 10 باكيات تحتوي علي كافة السلع والمواد الغذائية وياميش رمضان، بالإضافة إلى اللحوم والفواكه والخضروات بمختلف أنواعها بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 30 % .

وأشاد المحافظ بتعاون كبار التجار وعرض منتجاتهم بأسعار مخفضة أمام المواطنين مؤكداً على ضرورة إستمرار تزويد المعارض بكافة المستلزمات والسلع الغذائية اللازمة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

تفقد محافظ الشرقية أجنحة المعرض والتقي بالمواطنين والذين أعربوا عن رضاهم عن الأسعار وجودة المنتجات المعروضة كما استمع إلى مطالبهم موجهاً رئيس المركز بفحصها فورا وتلبيتها في إطار الإمكانيات المتاحة وطبقا للقانون.

وأشار المحافظ إلي أن الأجهزة التنفيذية تتابع الأسعار يومياً لضمان الإلتزام بالتخفيضات المحددة ومنع أية محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار، لافتاً إلى تواجد لجنة من مديرية الطب البيطري بمعارض أهلا رمضان لمراقبة جودة المنتجات والتأكد من توافر جميع السلع بكميات كافية حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وفي نهاية الإفتتاح أكد محافظ الشرقية أن الهدف من إقامة المعارض هو رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل وتوفير السلع الأساسية والضرورية وكافة إحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ما بين 25% إلى 30 % عن المعروض بالسوق وذلك تماشياً مع سياسة الدولة وتنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء بالتوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودي الدخل.