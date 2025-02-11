محافظ السويس يكرم طلاب المدارس الزخرفية بعد تنفيذهم 14 لوحة بسور شاليهات بورتوفيق

السويس- صبرى غانم

كرم اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، طلاب وطالبات ومشرفي العمل الفني من أقسام الزخرفة ببعض المدارس الصناعية بعد تنفيذهم 14 لوحة جدارية بسور شاليهات بورتوفيق بمحافظة السويس، وتعبر عن الهوية السويسية في المجال السياحى والساحلى والثقافى.

ويذكر أن عدد المشاركين فى العمل يبلغ عددهم 26 طالبًا وطالبة و6 مشرفين برئاسة زينب زاهر موجه عام الزخرفة رئيس فريق العمل.

حضر التكريم كل من سلمى الشاعر مستشار المحافظ للتعليم، والعميد رماح غزالة رئيس حي السويس، وسيد حمدان وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور أيمن شاهين مدير إدارة جنوب السويس التعليمية، وبدر جاد مدير التعليم الفني، ورحاب الشعيري مديرة إدارة مدرسة السويس الصناعية بنات بمنطقة الغريب ومديري المدارس الصناعية المكرمة.

وفي اللقاء أكد المحافظ أهمية دعم المواهب الشابة في المجال الفني والثقافي، وتعزيز الجانب الفني والإبداعي لدى الشباب وتحسين المظهر الجمالي للمدينة.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من قبل الطلبة والمدرسين، وأثني على مهاراتهم وإبداعهم في تحويل الأسوار إلى لوحات فنية تعكس التراث الثقافي للسويس.

تأتي هذه الأعمال ضمن مبادرة هنجمل بلدنا بأيد أولادنا، والتي تستهدف تحسين المظهر الجمالي للمدينة وتعزيز الجانب الفني والإبداعي لدى الشباب.



محافظ السويس يكرم طلاب المدارس الزخرفية



إحدى الجداريات على شاليهات بورتوفيق



إحدى الجداريات



الطلاب



المحافظ يتفقد الجداريات